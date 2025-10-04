به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور در نشست شورای اصلاح الگوی کشت کشاورزی با تاکید بر اجرای دقیق و اصولی الگوی کشت ابلاغی استان اظهار کرد: با توجه به اهمیت مدیریت بهینه منابع آبی، در سال زراعی جدید، پایش و رصد مستمر از سوی وزارت متبوع در الگوی کشت و اجرای آن در استان صورت خواهد گرفت و این نظارت تشدید خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات بحران کم آبی و اقلیمی استان در بخش کشاورزی و لزوم اجرای الگوی کشت، تاکید کرد: آمار کشت و تولید بطور دقیق ارائه و رصد شود. اهداف بخش کشاورزی استان هرمزگان با تلاش و مشارکت بهره برداران این بخش محقق خواهد شد و در این راستا حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان از اولویت های اصلی جهاد کشاورزی است.

یکتاپور افزود: زیر بخش زراعت در هرمزگان با بیش از دو و نیم میلیون تن تولید ، از قطب های مهم تولید محصولات زراعی سبزی و صیفی خارج از فصل در کشور محسوب می شود و با اقدامات و اجرای راهکارهای اصولی با وجود مشکلات اقلیمی ، سطح زیر کشت محصولات زراعی دارای ثبات نسبی بوده و از نظر تولیدات نیز از رشد عملکردی برخوردار بوده است.

وی ، سرمایه گذاری در تحقیقات کاربردی، آموزش و ترویج ، مدیریت منابع آبی و استفاده از فناوری های نوین را از جمله راهکارهای بهینه سازی الگوی کشت با رویکرد توسعه پایدار عنوان کرد .

شایان ذکر است در این جلسه گزارش کاملی در خصوص الگوی کشت ابلاغی در سال زراعی جدید توسط سیدرضا امیرزاد مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ارائه گردید. همچنین طهماسب غلامپور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز با ارائه گزارشی در خصوص تامین و توزیع نهاده ها در سال زراعی جدید یادآور شد در تامین و توزیع کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزان هیچگونه کمبود و محدودیتی وجود ندارد و به موقع در اختیار بهره برداران قرار خواهد گرفت.