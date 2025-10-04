به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی ظهر شنبه در سالن همایش‌های مدرسه معصومیه قم با گفت: ذات حوزه ذات برون‌گراست و خروجی حوزه باید در خدمت فکر، فرهنگ و هدایت جامعه باشد و عالمان دین پس از پرداختن به خود، مهم‌ترین رسالت‌شان ساختن جهان بیرون است.

عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره مأموریت‌های حوزه افزود: حوزه موظف به بلاغ مبین است که شامل تعالیم توحیدی و سبک زندگی اسلامی می‌شود و وظیفه تبلیغ دین همواره بر دوش حوزه بوده است.

آیت‌الله اعرافی درباره چالش‌های تبلیغ دینی در جامعه امروز گفت: آشنایی با فرهنگ عمومی و ایجاد تناسب میان پیام‌های دینی با نیازهای فکری و فرهنگی مردم به ویژه جوانان، ضرورت حیاتی است و صدها نشریه و برنامه رسانه‌ای به تنهایی پاسخگوی تحولات نوین تبلیغ نیست.

مدیر حوزه‌های علمیه با تقدیر از نقش رسانه‌ها در هدایت اجتماعی، رسانه‌ها را مکمل حوزه در رساندن پیام دین به جامعه دانست.

وی همچنین از تدوین مجموعه ۳۵ جلدی دستاوردهای حوزه در یک سده اخیر خبر داد که در حال بازخوانی و تکمیل است و پس از ارتقا به بیش از ۴۰ جلد منتشر خواهد شد. در این مجموعه، دستاوردهای علمی، دانشی و عملکردهای حوزه به ویژه در فقه، اصول، فلسفه، کلام، علوم انسانی و نظام تبلیغی بررسی شده است.

آیت‌الله اعرافی بر ضرورت تقویت نگاه انتقادی در بررسی آثار حوزه تأکید کرد و افزود: رهبری بارها به نگاه پیشرو و توجه به خلأهای موجود در حوزه اشاره کرده‌اند.

وی به مسائل کلیدی حوزه اشاره کرد و گفت: حوزه بانوان، عرصه بین‌الملل، نظامات مدیریتی و نظام تبلیغ و رسانه‌ای نیازمند حکمرانی جامع و راهبردی است.

مدیر حوزه‌های علمیه بر ضرورت حکمرانی دینی در عرصه تبلیغ، رسانه و فرهنگ تأکید کرد و افزود: شناخت دقیق صحنه جهانی و نقشه رقابت تمدنی، گام نخست حکمرانی فکری است.

وی با اشاره به نفوذ تمدن غرب در زندگی معاصر، گفت: با وجود بهره‌مندی از دستاوردهای علمی غرب، ما تفاوت بنیادین فکری و تمدنی با تمدن غرب داریم که باید در تبلیغ دین لحاظ شود.

آیت‌الله اعرافی به ویژگی‌های منحصر به فرد امام خمینی(ره) در مواجهه تمدنی اشاره کرد و افزود که شناخت دقیق صحنه تمدنی و موازنه‌ها شرط اصلی حکمرانی رسانه‌ای موفق است.

وی با تأکید بر اهمیت علوم رسانه‌ای و تبلیغی گفت: ایجاد منظومه دانشگاهی حول محور بلاغ مبین و ارتقای رشته‌ها و مهارت‌های مرتبط، ضروری است.

آیت‌الله اعرافی در پایان، توجه به تحولات علوم شناختی و هوش مصنوعی را یک ضرورت جدی دانست و هشدار داد که حوزه بدون پرداختن به این چالش‌ها عقب خواهد ماند.