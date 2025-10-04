جذب ۱.۲ میلیارد تومان اعتبار مسئولیت اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان کرمانشاه به ریاست استاندار و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد. در این نشست، احسان ایمانی رئیس سازمان فنی و حرفهای استان کرمانشاه گزارشی مفصل از اقدامات و برنامههای این سازمان ارائه داد.
ایمانی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از هدایت و راهبری کارگروه توسعه مهارت گفت: برنامهها بهطور جدی مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته است. در همین راستا کتابچهای جامع تهیه کردهایم که هفته آینده در شورا ارائه خواهد شد. این کتابچه پس از تأیید ریاست سازمان و معاون وزیر، خدمت استاندار تقدیم میشود و حاوی برنامههای اداره کل آموزش، معرفی طرحهای توسعه و درخواست اعتبارات هر بخش به تفکیک شهرستان، رشتهها و جزئیات کارگاهی است.
وی افزود: در کارگروه توسعه مهارت، علاوه بر برنامههای آموزشی فنی و حرفهای، سایر دستگاهها از جمله میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی نیز موظف شدهاند طرحها و برنامههای آموزشی خود را ارائه دهند تا هماهنگی لازم در سطح استان ایجاد شود.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کرمانشاه به جذب اعتبارات مسئولیت اجتماعی برای نخستین بار اشاره کرد و گفت: در اقدامی بیسابقه موفق شدیم حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل مسئولیت اجتماعی شرکتهای تابعه شستا برای تجهیز مراکز فنی و حرفهای استان دریافت کنیم. اگرچه این مبلغ چندان بزرگ نیست، اما گامی مهم در جهت استفاده از ظرفیتهای ملی برای توسعه مهارت در استان بهشمار میرود.
ایمانی در ادامه به موضوع همکاری با دانشگاه جامع علمی–کاربردی اشاره کرد و بیان داشت: طرحی که در یکی از جلسات گذشته مصوب شد، نقصی در زمینه تجهیزات داشت. ما در سازمان فنی و حرفهای تعهد دادیم که هر جا دانشگاه با مشکل در اجرای آن مواجه شد، امکانات و نیروی انسانی خود را در اختیار این مجموعه قرار دهیم.
وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه آموزش مهارت و تربیت نیروی انسانی دارد و با هماهنگی میان دستگاهها و حمایت استانداری میتوانیم گامهای مؤثری برای توسعه مهارتآموزی، رفع نیاز بازار کار و اشتغال پایدار در استان برداریم.
