به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسیر منتهی به پل قدیمی بایلر در شهرستان گنبدکاووس، که شب گذشته به دلیل رهاسازی آب از سد خاکی بالادست مسدود شده بود، با تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهداری و همکاری پلیس راه، در عصر روز یکشنبه بازگشایی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان، در خصوص این موضوع گفت: از ساعت ۱۱ شب گذشته رهاسازی آب از سد بالادست آغاز شد که موجب انسداد مسیر در محدوده پروژه احداث پل جدید بایلر گنبد شد. بلافاصله اقدامات ایمنی و انحراف مسیر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این مسیر، به منظور هدایت آب، هشت قطعه باکس بتنی دو در دو متر نصب شد تا از ورود سیلاب به محدوده کارگاه عمرانی جلوگیری شود. همچنین مسیر جایگزین از سمت شهرستان‌های مجاور برای تردد خودروها پیش‌بینی شده بود.

مصدقی با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: در این منطقه، پل جدیدی به طول ۵۰ متر در حال احداث است که جایگزین پل قدیمی خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود این پروژه طی دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی تأکید کرد: با تلاش نیروهای راهداری و همکاری پلیس راه، محور مسدود شده حدود یک ساعت پیش بازگشایی شد و اکنون تردد با نصب علائم هشداردهنده و احتیاط در محدوده کارگاه عمرانی در جریان است.