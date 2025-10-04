به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه به ریاست استاندار برگزار شد و در این نشست، احسان باقرخانی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارشی از روند پیگیری پرونده‌های تسهیلاتی ارائه داد.

باقرخانی در سخنان خود اظهار داشت: بر اساس دستوری که صادر شد، تاکنون ۶۶ پرونده تشکیل داده‌ایم و به ۹ بانک تجاری عامل ارسال کرده‌ایم. از این تعداد، ۱۵ پرونده به‌طور کامل پرداخت شده و رقمی معادل ۷۲۹ میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته است.

وی افزود: در مجموع ۱۶ پرونده با اعتباری حدود هشت همت (هزار میلیارد تومان) در ارکان اعتباری مرکز و استان در حال بررسی است. اگر این رقم را با پرداخت‌های انجام‌شده جمع کنیم، تقریباً ۵۵ درصد از پرونده‌های ارسالی به بانک‌های تجاری تعیین تکلیف شده و آماده پرداخت هستند.

سرپرست سازمان صمت کرمانشاه ادامه داد: ۴۲ پرونده دیگر به دلیل کسری مدارک در رفت و برگشت بین بانک‌ها قرار دارند که در مجموع ۳.۸ همت اعتبار را شامل می‌شوند. همچنین ۷ پرونده به ارزش حدود چهار همت به دلیل عدم پیگیری متقاضیان یا مراجعه نکردن آن‌ها بلاتکلیف مانده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی در هفته گذشته گفت: روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشته جلسه‌ای با حضور متقاضیان و معاونین اعتباری بانک‌ها برگزار شد. در این جلسات تمامی پرونده‌ها بررسی و تعیین تکلیف شدند و گزارش مربوطه نیز ارسال گردید. علاوه بر آن، نماینده رابط برای پیگیری‌های مستمر خدمت دکتر شعبانی معرفی شد.

باقرخانی با قدردانی از همکاری بانک‌ها تصریح کرد: از تلاش مدیران و معاونین اعتباری بانک‌ها به‌ویژه در حوزه بانک صنعت و معدن که پرونده‌های تخصصی ما در آنجا پیگیری شد، صمیمانه تشکر می‌کنیم. با حمایت استاندار و پیگیری‌های انجام‌شده امیدواریم ظرف یکی دو هفته آینده شاهد نتایج بهتر و بیشتری در روند پرداخت‌ها باشیم.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به عملکرد بانک ملی اشاره کرد و گفت: در این بانک یک همت اعتبار داشتیم که کارسازی شده و ۴۵۹ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت گردیده است. همچنین پرونده‌های مربوط به محدودسازان و محورسازان به ارزش ۵۵۰ میلیارد تومان تکمیل و آماده پرداخت است.

سرپرست سازمان صمت استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر و رفع موانع بانکی، سرعت‌بخشیدن به فرآیند بررسی پرونده‌ها و همراهی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف اشتغال و سرمایه‌گذاری استان ایفا کند.