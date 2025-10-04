حجت الاسلام عبداللهی: قاضی باید ملجا و پناه مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی عبداللهی عصر شنبه در نشست صمیمی با قضات دادگستری استان مازندران در ساری، عدم تسلط قاضی به مبانی حقوقی را از جمله علل اطاله دادرسی دانست و افزود: بهره مندی از علم دانشمندان عرصه قضا به عنوان سرمایه‌های ارزشمند قوه قضاییه در ارتقای تسلط علمی قضات جوان و بهبود وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها بسیار موثر و تاثیرگذار خواهد بود.

وی از تلاش همکاران قضایی و اداری دادگستری مازندران در راستای ارتقای منزلت نظام مقدس جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تقدیر کرد و افزود: ریاست قوه قضاییه همواره بر تکریم پیشکسوتان دستگاه قضایی تاکید دارند و در این راستا امروز نیز بخشی از مراسم به تقدیر از قضات بازنشسته دادگستری مازندران اختصاص یافته است.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اینکه علم و دانش باید به سمت و سویی رود که نسبت به روز قبل با نوآوری و پیشرفت همراه باشد و این مهم از جمله تاکیدات علما و بزرگان است، گفت: قدردانی از بازنشستگان و پیشکسوتان، امری بسیار مهم و ارزشمند است و بر این اساس، در راستای برگزاری این مراسم ارزشمند، از رئیس کل دادگستری مازندران تشکر می‌کنم.

حجت الاسلام عبداللهی در ادامه تصریح کرد: حفظ احترام و توجه به جایگاه والای پیشکسوتان دستگاه قضا به عنوان سرمایه‌های ارزشمند کشور و بهره مندی از تجریبات و علوم ارزشمند قضات بازنشسته، امری بسیار مهم و قابل توجه بوده که باید مدنظر قرار گیرد.

بنیاد عدلیه بر اساس مبانی دینی پایه‌گذاری شده است

وی با بیان این مطلب که بنیاد عدلیه بر اساس مبانی دینی و فقهی بنیانگذاری شده و به مرحله اجرا گذاشته شده است، به قدمت بالای دستگاه قضا در نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: قاضی باید با شجاعت، جسارت و عدالت قضاوت کرده و ملجا و پناهگاه مردم باشد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه افزود: قضات باید ضمن مطالعه دقیق پرونده و تسلط کامل به علوم و مبانی حقوقی و قضایی، نسبت به رسیدگی صحیح به پرونده‌ها اهتمام داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی با بیان اینکه قضات امین اسرار مردم هستند، تصریح کرد: حفظ شان و منزلت افراد و مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی امری بسیار مهم و حساس است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی همچنین حفظ ارزش‌های دینی را مورد تاکید ویژه قرار داد و افزود: مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه، بر حفظ و تحکیم بنیان خانواده توجه ویژه‌ای دارند و مهمترین مساله‌ای که می‌تواند سلامت قاضی را در تمام ابعاد تضمین کند، خانواده است.

حجت الاسلام عبداللهی در ادامه با تأکید به لزوم تکریم مراجعان به دستگاه قضایی، افزود: تواضع در برابر مردم و تکریم آنها همواره مورد تأکید رئیس قوه قضاییه بوده و هست، لذا قضات عزیز باید ضمن دوری از هرگونه غرور و تکبر، در حفظ حرمت و حریم مراجعه کنندگان توأم با صبر، متانت، خشوع و توجه به مردم کوشا باشند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: مردم همواره پشتیبان حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و این مسئله را در عرصه‌های مختلف به منصه ظهور رسانده‌اند، لذا جلب اعتماد آنها، عزت و بقای این انقلاب را تضمین خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، افزود: شهدای گرانقدر از جمله ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید استان مازندران، در دوران دفاع مقدس از جان خود گذشتند تا این نظام و انقلاب پایدار بماند و امروز بر همه ما واجب است از این دستاوردهای ارزشمند حراست و پاسداری کنیم.

عدالت از ارکان ایمان است

عباس پوریانی عدالت را یکی از ارکان ایمان برشمرد و تصریح کرد: فرد مومن باید با عدالت رفتار کرده و با عدالت نسبت به صدور حکم اقدام نماید.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: برای تحقق عدالت و رفتارهای عادلانه، چند شاخص از سوی ائمه معصوم (ع) بیان شده که فهم دقیق و دانستن مطلق حقیقت، علم و دانش کامل، قضاوت صحیح و حلم و بردباری از جمله مهم‌ترین این شاخص‌ها محسوب می‌شود.

پوریانی با تاکید بر لزوم حلم و بردباری قضات در فرایند دادرسی، ادامه داد: قضات باید با تسلط کامل و عمیق نسبت به قوانین و مبانی حقوقی در مسیر دادرسی و قضاوت عادلانه، اهتمام داشته باشند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به آثار فردی، اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، ملی و فراملی صدور آرای قضایی در جامعه، تاکید کرد: قضاوت امری بسیار خطیر و حساس است و قضات باید در رسیدگی به پرونده ها، دقت، مراقبت و تهذیب نفس را مد نظر قرار دهند.

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برکات سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران اظهار کرد: استان مازندران در رتبه ۲۷ کشور از لحاظ ساختمان‌های اداری قرار داشت و خدمات رسانی به مردم شریف استان در فضای اداری نامناسبی انجام میشد که به برکت سفر رئیس قوه قضاییه، اقدامات مناسبی در راستای طرح توسعه و احداث ساختمان‌های جدید در برخی حوزه‌های قضایی آغاز شده و در حال پیگیری و انجام است.

وی تصریح کرد: قضات و کارکنان اداری دادگستری مازندران در طول شبانه روز و حتی در ایام تعطیل در حال خدمات رسانی صادقانه به مردم استان هستند که از زحمات همه همکاران تشکر و قدردانی می‌کنم.