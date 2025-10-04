به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین پور غروب شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره کل امور مالیاتی استان سمنان اعلام کرد: یک هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال برای پروژه های منتخب از محل مالیات های نشانه دار استان اختصاص یافت .

وی با بیان اینکه اختصاص این مالیات ها به پروژه های نشانه دار استان نشان از اعتماد مردم به شفافیت مالی دارد، افزود: استقبال مردم از اختصاص مالیات های خود به این طرح ها قابل توجه بوده است‌.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان بیان کرد: این اداره کل به مردم استان اطمینان خاطر می دهد که مالیات های نشانه دار صرفا و به صورت کامل به پروژه هایی که از سوی مردم به عنوان هدف مالیات بوده اختصاص پیدا خواهد شد .

حسین پور با بیان اینکه دقت و شفافیت از ویژگی های این طرح است، افزود: مسیر پرداخت مالیات های نشانه دار از سوی مردم و دستگاه های نظارتی قابل رصد و نظارت است و مشارکت واقعی مردم در اجرای پروژه های ساخت بیمارستان و درمان و راه و مدرسه سازی و ... را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه تنوع خوبی نیز در پروژه ها برای مالیات های نشانه دار مردم دیده شده است، افزود: مردم استان می توانند نوع خرج کرد مالیات های خودشان را از طرح های درمانی، محیط زیست تا حمل و نقل، گردشگری، توسعه شهری و فرهنگ و ... انتخاب کرده و در تکمیل این طرح ها همراه باشند.