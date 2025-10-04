  1. استانها
امامی یگانه:۳۰۰ میلیارد اعتبار برای پروژه‌های ورزشی اردبیل اختصاص یافت

اردبیل_ استاندار اردبیل با اشاره به تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه‌های ورزشی نیمه‌تمام، بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در توسعه ورزش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی‌یگانه در دومین جلسه شورای عالی ورزش استان اردبیل با بیان اینکه ورزش یکی از حوزه‌های مهم اجتماعی و فرهنگی است و با توجه به تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه‌های ورزشی استان اردبیل، اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان اعضای شورای عالی ورزش موظف‌اند با درک اهمیت و جایگاه این حوزه، وظایف و تکالیف خود را به‌طور کامل انجام دهند.

وی با تأکید بر برگزاری منظم و مستمر جلسات شورای عالی ورزش در سطح استان و شهرستان‌ها افزود:این جلسات باید به‌گونه‌ای برگزار شود که مسائل، مشکلات و مطالبات ورزشکاران و مردم به‌صورت دقیق بررسی و رفع شود.

استاندار اردبیل در ادامه با اشاره به تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان گفت:این اعتبار برای تکمیل پروژه‌های ورزشی نیمه‌تمام استان اختصاص یافته و باید با مدیریت و تدبیر اداره‌کل ورزش و جوانان، به طرح‌هایی اختصاص یابد که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی اضافه کرد: بخش قابل‌توجهی از اعتبارات مصوب در سفرهای شهرستانی نیز، علاوه بر سهم شهرستان‌ها، با تأکید بر حوزه ورزش تخصیص یافته است تا برای تکمیل سالن‌های ورزشی نیمه‌تمام و زمین‌های مینی‌فوتبال که عملیات اجرایی آنها به دلیل کمبود بودجه متوقف شده، مورد استفاده قرار گیرد.

امامی‌یگانه با تأکید بر توسعه فضاهای ورزشی و احداث زمین‌های چمن مصنوعی در شهرستان‌ها، خواستار تسریع در روند بهره‌برداری از پروژه‌های ورزشی شد.

وی درباره تجلیل از قهرمانان ورزشی استان نیز گفت:کارگروهی با محوریت اداره‌کل ورزش و جوانان و معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و با مشارکت شهرداری‌ها، فرمانداران، خیرین و بنگاه‌های اقتصادی تشکیل خواهد شد تا آیین‌نامه‌ای مشخص برای نحوه تجلیل از قهرمانان تدوین و منابع مالی لازم برای اجرای آن فراهم شود.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به لزوم جلب حمایت خیرین ورزشی تصریح کرد:با تقویت مجمع خیرین ورزش‌یار و تشکیل صندوق حمایت از ورزش استان، می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی در کنار اعتبارات دولتی برای پشتیبانی از هیأت‌های ورزشی استفاده کرد. این موضوع باید با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان و معاونت‌های اقتصادی و سیاسی استانداری به‌صورت جدی دنبال شود.

وی در پایان با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت سالن‌های ورزشی دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت:این سالن‌ها نباید صرفاً در اختیار کارکنان باشند؛ بلکه باید با برنامه‌ریزی مناسب در اختیار بخش خصوصی، محلات و هیأت‌های ورزشی قرار گیرند تا شاهد بهره‌وری بیشتر و توسعه ورزش در سطح استان باشیم.

