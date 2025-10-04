به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی‌یگانه در دومین جلسه شورای عالی ورزش استان اردبیل با بیان اینکه ورزش یکی از حوزه‌های مهم اجتماعی و فرهنگی است و با توجه به تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه‌های ورزشی استان اردبیل، اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان اعضای شورای عالی ورزش موظف‌اند با درک اهمیت و جایگاه این حوزه، وظایف و تکالیف خود را به‌طور کامل انجام دهند.

وی با تأکید بر برگزاری منظم و مستمر جلسات شورای عالی ورزش در سطح استان و شهرستان‌ها افزود:این جلسات باید به‌گونه‌ای برگزار شود که مسائل، مشکلات و مطالبات ورزشکاران و مردم به‌صورت دقیق بررسی و رفع شود.

استاندار اردبیل در ادامه با اشاره به تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان گفت:این اعتبار برای تکمیل پروژه‌های ورزشی نیمه‌تمام استان اختصاص یافته و باید با مدیریت و تدبیر اداره‌کل ورزش و جوانان، به طرح‌هایی اختصاص یابد که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی اضافه کرد: بخش قابل‌توجهی از اعتبارات مصوب در سفرهای شهرستانی نیز، علاوه بر سهم شهرستان‌ها، با تأکید بر حوزه ورزش تخصیص یافته است تا برای تکمیل سالن‌های ورزشی نیمه‌تمام و زمین‌های مینی‌فوتبال که عملیات اجرایی آنها به دلیل کمبود بودجه متوقف شده، مورد استفاده قرار گیرد.

امامی‌یگانه با تأکید بر توسعه فضاهای ورزشی و احداث زمین‌های چمن مصنوعی در شهرستان‌ها، خواستار تسریع در روند بهره‌برداری از پروژه‌های ورزشی شد.

وی درباره تجلیل از قهرمانان ورزشی استان نیز گفت:کارگروهی با محوریت اداره‌کل ورزش و جوانان و معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و با مشارکت شهرداری‌ها، فرمانداران، خیرین و بنگاه‌های اقتصادی تشکیل خواهد شد تا آیین‌نامه‌ای مشخص برای نحوه تجلیل از قهرمانان تدوین و منابع مالی لازم برای اجرای آن فراهم شود.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به لزوم جلب حمایت خیرین ورزشی تصریح کرد:با تقویت مجمع خیرین ورزش‌یار و تشکیل صندوق حمایت از ورزش استان، می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی در کنار اعتبارات دولتی برای پشتیبانی از هیأت‌های ورزشی استفاده کرد. این موضوع باید با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان و معاونت‌های اقتصادی و سیاسی استانداری به‌صورت جدی دنبال شود.

وی در پایان با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت سالن‌های ورزشی دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت:این سالن‌ها نباید صرفاً در اختیار کارکنان باشند؛ بلکه باید با برنامه‌ریزی مناسب در اختیار بخش خصوصی، محلات و هیأت‌های ورزشی قرار گیرند تا شاهد بهره‌وری بیشتر و توسعه ورزش در سطح استان باشیم.