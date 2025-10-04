طاهری: مشارکت ۸۵۰ میلیاردی مودیان مالیاتی برای پروژهای نیمه تمام شبستر

به گزارش خبرنگار مهر، محمود طاهری بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این طرح ابزاری کلیدی برای هدایت منابع مالیاتی به سمت پروژههای توسعهای، به ویژه در مناطق کمتر برخوردار و تشویق شهروندان به مشارکت در تامین مالی این پروژههاست تصریح کرد: مردم با فرهنگ شهرستان درآوردگاه های مختلف ثابت کرده اند در زمینه عمران و آبادانی و کارهای خیرخواهانه پیشگام هستند و در همین راستا ۲۲۵۸ مودی مالیاتی از سراسر ایران اسلامی با پرداخت و نشان دار کردن مالیات های خود جمعا به مبلغ ۸۴۷ میلیارد ریال در تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرستان مشارکت و نقش آفرینی کردند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه اظهار داشت: مزایای کلان این طرح فراتر از تکمیل پروژههاست چرا که تبدیل پرداخت مالیات از یک وظیفه صرفاً قانونی به یک حس مسئولیت اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی، تقویت سرمایهگذاری در تولید، تقویت اعتماد مردم به نظام مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و ایجاد حس تعلق اجتماعی تبدیل می شود.
وی، رضایت مردم از دولت و حاکمیت را بخش دیگری از دستاوردهای این طرح برشمرد و گفت: این طرح به مردم نشان میدهد که مالیات یک هزینه تحمیلی نیست، بلکه سرمایهای است که با انتخاب خودشان در مسیر توسعه ملی به کار گرفته میشود.
طاهری افزود: با هدایت بخشی از مالیاتها به سمت تکمیل زیرساختهای حیاتی مانند راههای دسترسی، مراکز درمانی و مدارس، میتوان گامهای مؤثری برای کاهش نابرابریها و بهبود کیفیت زندگی برداشت. این رویکرد نه تنها بار مالی دولت را کاهش میدهد، بلکه زمینه را برای رشد پایدار و فراگیر فراهم میکند.
