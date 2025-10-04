به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی لرستان ضمن گرامیداشت هفته انتظامی، اظهار داشت: نیروی انتظامی در تراز اسلام، خود را سربازان امام عصر (عج) می‌دانند و این افتخار بزرگی است که امنیت مردم، عزت دین و حمایت از ارزش‌های اسلامی را در اولویت مأموریت‌های خود قرار داده‌اند.

وی با اشاره به فرمایشات امیرالمؤمنین (ع) درباره جایگاه نیروهای مسلح، افزود: مجاهدان در راه خدا دژ مستحکم برای دفاع از مردم هستند و به دین و حاکمیت اسلامی عزت می‌بخشند. امروز نیروی انتظامی با رفتار مؤمنانه، انقلابی و عادلانه، مایه امید مردم و زینت حاکم اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، تصریح کرد: امنیت، بزرگ‌ترین سرمایه یک کشور است، بدون آن نه آموزش، نه بهداشت، نه فرهنگ و نه اقتصاد پیشرفت نخواهد کرد، تلاش‌های نیروی انتظامی لرستان در کاهش جرائم، مبارزه با قاچاق و مواد مخدر، برخورد با اراذل‌واوباش و مقابله با اخلالگران اقتصادی نشان از پیشرو بودن این مجموعه دارد و جای تقدیر دارد.

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به خدمات فرهنگی، دینی و معرفتی در فراجا، گفت: ارتقای دانش، فناوری و فرهنگ دینی در نیروی انتظامی بسیار ارزشمند است. حافظان و قاریان قرآن، روحانیون حاضر در کلانتری‌ها و برنامه‌های معرفت‌افزایی، نمونه‌هایی از تلاش عقیدتی سیاسی این نیرو هستند که سبب تقویت ایمان و بصیرت کارکنان می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت رسیدگی به معیشت و رفاه کارکنان ناجا و خانواده‌های آنها تأکید کرد و گفت: نیروی انتظامی شبانه‌روز در خط مقدم امنیت حضور دارد؛ لذا توجه به مسکن، رفاه، معیشت و نیازهای اساسی کارکنان و خانواده‌های شهدا باید در دستور کار قرار گیرد تا این قشر شریف با آسودگی خاطر بیشتری به مأموریت‌های خطیر خود بپردازند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، بیان داشت: ما به نیروی انتظامی دل‌بسته‌ایم و این نیرو را مایه عزت نظام اسلامی می‌دانیم. امیدواریم خداوند بر توفیقات فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های آنها بیفزاید و پلیسی مقتدر، مردم‌دار و در تراز انقلاب اسلامی روزبه‌روز در کشور شکوفاتر شود.