  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۷

نقش مؤثر نیروی انتظامی در کاهش جرایم و برخورد با اراذل‌واوباش

نقش مؤثر نیروی انتظامی در کاهش جرایم و برخورد با اراذل‌واوباش

خرم‌آباد - نماینده ولی‌فقیه در لرستان تأکید کرد: نیروی انتظامی در کاهش جرائم، مبارزه با قاچاق و مواد مخدر، برخورد با اراذل‌واوباش و مقابله با اخلالگران اقتصادی در استان نقشی مؤثر داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی لرستان ضمن گرامیداشت هفته انتظامی، اظهار داشت: نیروی انتظامی در تراز اسلام، خود را سربازان امام عصر (عج) می‌دانند و این افتخار بزرگی است که امنیت مردم، عزت دین و حمایت از ارزش‌های اسلامی را در اولویت مأموریت‌های خود قرار داده‌اند.

وی با اشاره به فرمایشات امیرالمؤمنین (ع) درباره جایگاه نیروهای مسلح، افزود: مجاهدان در راه خدا دژ مستحکم برای دفاع از مردم هستند و به دین و حاکمیت اسلامی عزت می‌بخشند. امروز نیروی انتظامی با رفتار مؤمنانه، انقلابی و عادلانه، مایه امید مردم و زینت حاکم اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، تصریح کرد: امنیت، بزرگ‌ترین سرمایه یک کشور است، بدون آن نه آموزش، نه بهداشت، نه فرهنگ و نه اقتصاد پیشرفت نخواهد کرد، تلاش‌های نیروی انتظامی لرستان در کاهش جرائم، مبارزه با قاچاق و مواد مخدر، برخورد با اراذل‌واوباش و مقابله با اخلالگران اقتصادی نشان از پیشرو بودن این مجموعه دارد و جای تقدیر دارد.

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به خدمات فرهنگی، دینی و معرفتی در فراجا، گفت: ارتقای دانش، فناوری و فرهنگ دینی در نیروی انتظامی بسیار ارزشمند است. حافظان و قاریان قرآن، روحانیون حاضر در کلانتری‌ها و برنامه‌های معرفت‌افزایی، نمونه‌هایی از تلاش عقیدتی سیاسی این نیرو هستند که سبب تقویت ایمان و بصیرت کارکنان می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت رسیدگی به معیشت و رفاه کارکنان ناجا و خانواده‌های آنها تأکید کرد و گفت: نیروی انتظامی شبانه‌روز در خط مقدم امنیت حضور دارد؛ لذا توجه به مسکن، رفاه، معیشت و نیازهای اساسی کارکنان و خانواده‌های شهدا باید در دستور کار قرار گیرد تا این قشر شریف با آسودگی خاطر بیشتری به مأموریت‌های خطیر خود بپردازند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، بیان داشت: ما به نیروی انتظامی دل‌بسته‌ایم و این نیرو را مایه عزت نظام اسلامی می‌دانیم. امیدواریم خداوند بر توفیقات فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های آنها بیفزاید و پلیسی مقتدر، مردم‌دار و در تراز انقلاب اسلامی روزبه‌روز در کشور شکوفاتر شود.

کد خبر 6611540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها