حجت‌الاسلام ابوالفضل نجادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های اعتکاف سال ۱۴۰۴ با اشاره به رشد ظرفیت‌های استان در برگزاری این آیین معنوی اظهار داشت: در سال گذشته ۶۰ مسجد در سطح استان پذیرای معتکفان بود اما امسال این تعداد به ۱۱۰ مسجد افزایش یافته که بیانگر استقبال گسترده مردم از این سنت نبوی است.

وی با اشاره به حضور چشمگیر اقشار مختلف مردم در مراسم اعتکاف سال گذشته افزود: در زندان‌های استان نیز اعتکاف مورد توجه قرار گرفت و ۱۵۶ زندانی توانستند در این آیین معنوی شرکت کنند. همچنین ۴۰۹ نفر از روستاییان استان نیز سال گذشته در مراسم اعتکاف حضور داشتند که نشان از گسترش دامنه این حرکت معنوی در تمامی اقشار جامعه دارد.

حجت‌الاسلام نجادی با بیان اینکه اعتکاف تنها به جنبه‌های عبادی محدود نمی‌شود، گفت: برای اعتکاف سال جاری برنامه‌های متنوعی پیش‌بینی شده است که از جمله آنها برگزاری ۳۳۰ محفل انس با قرآن و اعتکاف علمی است. در این ویژه‌برنامه‌ها تلاش می‌شود علاوه بر مباحث معرفتی، به نیازهای علمی دانش‌آموزان و رفع اشکالات درسی آنان نیز پرداخته شود.

دبیر ستاد اعتکاف استان کرمانشاه با اشاره به آمار معتکفان دانش‌آموزی سال گذشته عنوان کرد: شهرستان کرمانشاه با ۱۴۸۵ نفر و سنقروکلیایی با ۳۸۵ نفر بیشترین دانش‌آموزان معتکف را در سال ۱۴۰۳ داشته‌اند. این حضور پرشور نوجوانان و جوانان نشان می‌دهد که اعتکاف توانسته جایگاه خود را در بین نسل جدید به خوبی پیدا کند.

وی افزود: در کنار برنامه‌های عبادی، مباحث شناختی، حلقه‌های معرفت و سخنرانی‌هایی حول محور مقاومت و سبک زندگی شهدا نیز از برنامه‌های اصلی اعتکاف در سال جاری خواهد بود. این برنامه‌ها با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان اجرا می‌شود تا دانش‌آموزان علاوه بر تقویت ایمان و معنویت، در عرصه‌های علمی نیز مورد حمایت قرار گیرند.

حجت‌الاسلام نجادی در پایان خاطرنشان کرد: اعتکاف سال ۱۴۰۴ با شعار «معنویت و مقاومت» برگزار خواهد شد و امیدواریم با بهره‌گیری از این فرصت معنوی، انسجام و همبستگی بیشتری در جامعه اسلامی ایجاد شود.