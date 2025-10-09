به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا پنجشنبه شب در جمع با خبرنگاران با تشریح ضوابط قانونی مربوط به داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار دکرد: افرادی که قصد دارند برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر یا روستا داوطلب شوند و در حال حاضر در مشاغل موضوع ماده (۴۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (با اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۳) فعالیت دارند، باید حداکثر تا پیش از تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ از سمت خود استعفا دهند و در زمان ثبتنام در آن شغل یا پست، شاغل نباشند.
فرماندار شهرستان کنگان افزود: مطابق ضوابط قانونی، فاصله زمانی بین تاریخ استعفا و آغاز ثبتنام داوطلبان نباید کمتر از سه ماه باشد. با توجه به اینکه زمان ثبتنام از ۲۱ تا ۲۷ دیماه ۱۴۰۴ تعیین شده است، بنابراین افرادی که مشمول ماده ۴۱ هستند، باید تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به استعفای رسمی خود اقدام کنند تا از نظر قانونی امکان ثبتنام در انتخابات را داشته باشند.
وی با تأکید بر اهمیت دقت در رعایت این مهلت قانونی تصریح کرد: هدف از این قانون، حفظ بیطرفی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از جایگاههای اداری و مدیریتی در روند انتخابات است، بنابراین داوطلبان باید با دقت و در زمان مقرر اقدام کرده و مستندات استعفای خود را هنگام ثبتنام ارائه دهند.
زیبا همچنین بر نقش آگاهیبخشی و اطلاعرسانی صحیح در این زمینه تأکید کرد و گفت: رسانهها، بخشداران و دهیاران باید با اطلاعرسانی دقیق و بهموقع، زمینه آگاهی کامل داوطلبان را نسبت به ضوابط قانونی فراهم کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در مراحل بررسی صلاحیتها جلوگیری شود.
وی در پایان ضمن تأکید بر ضرورت قانونمداری، شفافیت و رعایت تقویم انتخاباتی افزود: برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و رقابتی در گرو همکاری و مشارکت همه دستگاهها، نامزدها و مردم است، رعایت قانون و زمانبندیها، ضامن سلامت انتخابات و تحقق مشارکت حداکثری مردم خواهد بود.
نظر شما