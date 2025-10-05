به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع شنبه شب به مناسبت گرامیداشت روز جهانی سالمندان ، ضمن بازدید میدانی از بخش‌های مختلف سرای سالمندان محمدیه شهر بوشهر، در گفتگو با مسئولین و کارکنان مرکز، بر اهمیت تکریم و ارائه خدمات شایسته به این قشر تأکید کرد.

استاندار بوشهر در بخشی از سخنان خود، سالمندان را به عنوان «سرمایه‌های اجتماعی و گنجینه‌های ارزشمند جامعه» توصیف کرد و نقش تجربه‌ها و دانش آنان را در پویایی و انتقال ارزش‌ها به نسل‌های آینده، حیاتی دانست.

وی با اشاره به لزوم ارتقای سطح کیفی خدمات در مراکز نگهداری، بر «کیفیت خدمات به سالمندان عزیز در همه مراکز» استان بوشهر تأکید ورزید و خواستار توجه ویژه مدیران به این مهم شد.

در این دیدار نیز مهرناز اسکندری سرپرست بهزیستی استان بوشهر گزارشی از اقدامات و خدمات تخصصی این مرکز و همچنین مراکز تحت نظارت را ارائه داد.

در حاشیه این دیدار، استاندار بوشهر و هیئت همراه از نمایشگاه محصولات، دستاوردها و هنرهای دستی سالمندان بازدید و از نزدیک با توانمندی‌ها و فعالیت‌های سالمندان آشنا شدند.