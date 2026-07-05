به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار بوشهر در پیامی به مناسبت روز شهرداری و دهیاری، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، به‌ویژه قائد شهید امت، مناسبت روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ارج نهاده و از خدمات ارزشمند خانواده بزرگ شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان، تقدیر و تشکر کرد.

ارسلان زارع در بخشی از این پیام تصریح کرد: بی‌تردید، تلاش‌های خالصانه خدمتگزاران این مجموعه که با احساس مسئولیت، تعهد، پشتکار و روحیه جهادی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهری و روستایی، توسعه و عمران، حفظ محیط زیست، گسترش زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی ایفا می‌کنند، شایسته سپاس و قدردانی است.

زارع با اشاره به خدمات ارزنده شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در جنگ تحمیلی اخیر ادامه داد: عملکرد ارزشمند شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در جریان جنگ تحمیلی اخیر، پشتیبانی از اجتماعات مردمی و رزمندگان اسلام و مشارکت مؤثر برای حضور مردم در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، شایسته تقدیر است.

استاندار بوشهر در پایان یادآور شد: امیدوارم در سایه الطاف الهی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، تقویت همدلی و هم‌افزایی، توسعه مشارکت‌های مردمی، ارتقای مدیریت کارآمد و تداوم خدمات‌رسانی مطلوب، بیش از پیش شاهد تحقق اهداف سازمانی، توسعه متوازن استان و افزایش رضایتمندی مردم شریف استان بوشهر باشیم.