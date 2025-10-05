  1. استانها
فرماندار شفت:سالمندان سرمایه ارزشمند جامعه هستند

شفت- فرماندار شفت بر ایجاد فضای مناسب برای توانمندسازی سالمندان در راستای حفظ استقلال فردی آنها تاکید کرد و گفت: سالمندان سرمایه ارزشمند جامعه محسوب می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی بعد از ظهر یکشنبه با حضور در آسایشگاه شهید افتخاری احمدسرگوراب و مرکز توانبخشی روستای نوده به مناسبت هفته گرامیداشت سالمند اظهار کرد: قشر سالمند سرمایه جامعه محسوب می‌شوند؛ چرا که آنان مسیری را در عرصه حیات طی کرده‌اند.

فرماندار شفت با بیان اینکه ماحصل آن تجربه‌های موفق و ناموفقی بوده است و امروز تجربه‌های آنان سرلوحه افراد دیگر است، افزود: ایجاد فضای مناسب برای توانمندسازی سالمندان در راستای حفظ استقلال فردی، کرامت و منزلت آنان در جامعه و خانواده ضروری است.

مقیمی تاکید کرد:در همین راستا باید با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، برای خدمت‌رسانی شایسته به سالمندان تلاش کرد.

در پایان این دیدار، فرماندار شفت و مسئولان شهرستان با اهدای شاخه گل این هفته را به همه سالمندان تبریک گفتند.

