به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در نشست شورای سالمندان استان بوشهر از سالمندان به عنوان افرادی تأثیرگذار و سرمایه‌هایی ارزشمند نام برد و اظهار کرد: مردم ایران با فرهنگی غنی همواره تکریم سالمندان را مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی مد نظر داشته‌اند.

وی حفظ کرامت و ارتقای سلامت روحی و روانی سالمندان را یک ضرورت دانست و اضافه کرد: دستگاه‌ها و نهادها با بهره‌گیری از تشکل‌های مردمی باید زمینه مشارکت عمومی در تکریم سالمندان را فراهم سازند.

استاندار بوشهر به روند رو به افزایش جامعه سالمندان در کشور اشاره کرد و ادامه داد: باید به منظور حل مشکلات سالمندان اقدامات کارشناسی صورت گیرد و نسبت به تأمین نیازهای آنان و تدوین برنامه‌های حمایتی و فرهنگی اقدام کرد.

وی با بیان اینکه باید با توجه ویژه به سالمندان از شکل‌گیری یک آسیب اجتماعی جلوگیری کرد افزود: شورای سالمندان می‌تواند با راهبری مناسب، بستر را برای نقش آفرینی مؤثر سازمان‌ها در این زمینه فراهم کند.

زارع خواستار رفع مشکلات و نیازهای سالمندان استان در مسیر ارتقای خدمات‌رسانی و خدمات دهی مناسب به سالمندان شد و خاطرنشان کرد: ایجاد فضاهایی برای مشارکت سالمندان، خانواده‌ها و مردم در تصمیم‌گیری‌های محلی یک نیاز ضروری است.

وی با تاکید بر افزایش کیفیت خدمات و اثربخشی تصمیم گیری‌ها افزود: باید از همه ظرفیت‌ها برای فرهنگ سازی تکریم سالمندان در جامعه و اهمیت مشارکت مؤثر سازمان‌ها به تولید محتوای اثربخش اقدام شود.