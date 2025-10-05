کارنامه ۶ ماهه خودروسازان؛ ترمز افت تولید کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار رسمی منتشرشده از سوی سه خودروساز بزرگ کشور در سامانه کدال نشان می‌دهد که با وجود افت محسوس تولید در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، صنعت خودروی کشور در شهریورماه بار دیگر به مدار رشد بازگشته است.

در شش‌ماهه ابتدایی امسال، مجموع تولید خودروهای سواری در شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ دستگاه رسید؛ رقمی که در مقایسه با ۴۱۵ هزار و ۹۷۰ دستگاه تولیدی در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، کاهش ۸.۷ درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب، تیراژ تولید در این بازه زمانی ۳۶ هزار و ۳۷۱ دستگاه کمتر از سال گذشته بوده است.

اما شهریورماه ورق را برگرداند. در این ماه تولید کل سه شرکت خودروساز با جهش قابل‌توجهی به ۸۲ هزار و ۴۴۰ دستگاه رسید؛ در حالی که در مرداد تنها ۶۲ هزار و ۱۱۲ دستگاه خودرو ساخته شده بود. رشد ۳۲.۷ درصدی تولید در یک ماه، معادل افزایش بیش از ۲۰ هزار دستگاه در خروجی خطوط تولید است.

تحلیلگران معتقدند بخش عمده این رشد ناشی از افت سنگین تولید در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد است؛ به‌طوری‌که هرگونه بهبود نسبی در شهریور، از نظر درصدی چشمگیر جلوه می‌کند. از سوی دیگر، کاهش محدودیت‌های انرژی و قطعی برق نیز در تثبیت روند تولید نقش داشته است.

رشد ۸.۹ درصدی تولید ایران‌خودرو

در میان سه شرکت، تنها ایران‌خودرو توانسته عملکرد مثبت ثبت کند. این خودروساز در نیمه اول سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۶۳ هزار و ۴۶۸ دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به ۲۴۱ هزار و ۹۵۷ دستگاه مدت مشابه پارسال، رشد ۸.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

بیشترین افزایش تولید در سبد محصولات این شرکت مربوط به گروه سورن است که با رشد ۳۸.۵ درصدی به ۷۰ هزار و ۸۱۰ دستگاه رسیده است. پس از آن، تارا با رشد ۲۲.۴ درصدی و تیراژ ۴۰ هزار و ۱۳۴ دستگاه قرار دارد. تولید دنا نیز رشد خفیف ۴.۵ درصدی را تجربه کرده و به ۴۲ هزار و ۴۵ دستگاه رسیده است.

در مقابل، خانواده پژو با افت ۹.۲ درصدی و تولید ۸۰ هزار و ۸۸۰ دستگاه، بیشترین کاهش را در میان محصولات ایران‌خودرو داشته است. تولید رانا نیز با کاهش ۱۸.۳ درصدی به ۶ هزار و ۲۶۲ دستگاه رسیده است.

در بخش مونتاژی، خودروی هایما رشد چشمگیر ۵۶.۶ درصدی را ثبت کرده و تیراژ آن از ۶٬۸۷۱ به ۱۰٬۷۶۲ دستگاه افزایش یافته است. در بخش «سایر محصولات» نیز ۱۲٬۵۷۵ دستگاه خودرو تولید و ۱٬۱۹۸ دستگاه در وضعیت ناقص ثبت شده است.

افت سنگین در سایپا و پارس‌خودرو

در سوی دیگر، سایپا و پارس‌خودرو نیمه نخست سال را با افت قابل‌توجه تولید پشت سر گذاشته‌اند.

تولید سواری‌های سایپا از ۱۲۵ هزار و ۶۲۴ دستگاه در سال گذشته به ۸۴ هزار و ۵۹۵ دستگاه در سال جاری کاهش یافته است؛ یعنی افتی معادل ۳۲.۶ درصد. بخش عمده تولید این شرکت همچنان به خانواده X۲۰۰ شامل تیبا، ساینا و کوییک اختصاص دارد که مجموع آن‌ها با افت ۳۱.۵ درصدی به ۶۸ هزار و ۷۰۳ دستگاه رسیده است.

تولید خانواده شاهین نیز با کاهش ۳۷.۱ درصدی به ۱۵ هزار و ۸۹۲ دستگاه محدود شده است.

پارس‌خودرو نیز وضعیت مشابهی دارد. تولید این شرکت در شش‌ماهه نخست امسال ۳۱ هزار و ۵۳۶ دستگاه بوده که نسبت به ۴۸ هزار و ۳۸۹ دستگاه سال گذشته، کاهش ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد.

تولید گروه Q۲۰۰ با افت ۲۳.۸ درصدی به ۲۴ هزار و ۸۱۰ دستگاه رسیده و در مقابل، تیراژ خودروی سهند با رشد ۳۸.۷ درصدی به ۶ هزار و ۷۲۶ دستگاه افزایش یافته است. تولید مدل‌های کوییک و ساینا نیز در پارس‌خودرو به‌طور کامل متوقف شده است.

جهش ماهانه در شهریور

در شهریورماه، هر سه شرکت افزایش تولید ماهانه را ثبت کردند.

ایران‌خودرو از ۴۴٬۶۰۱ دستگاه در مرداد به ۶۲٬۲۴۸ دستگاه رسید که رشد ۳۹.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

سایپا نیز با رشد ۱۴.۹ درصدی تولید خود را از ۱۳٬۲۰۳ به ۱۵٬۱۷۴ دستگاه افزایش داد.

پارس‌خودرو با رشد ۱۶.۵ درصدی از ۴٬۳۰۸ به ۵٬۰۱۸ دستگاه رسید.

بر اساس این گزارش، با وجود رشد چشمگیر شهریور، مجموع عملکرد نیمه نخست سال هنوز از سال گذشته عقب‌تر است. اگر روند افزایشی ماه نهم ادامه پیدا کند و محدودیت‌های انرژی در پاییز کمتر شود، خودروسازان امیدوارند بتوانند بخشی از عقب‌ماندگی تولید را تا پایان سال جبران کنند.