ماجراجویان کوچک در باغ و ارگ طبس؛ سفری کودکانه در دل تاریخ و طبیعت

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای گسترش برنامه‌های گردشگری کودک و نهادینه‌سازی فرهنگ پاسداشت میراث فرهنگی در نسل نو، کارگاه آموزشی- تفریحی «ماجراجویان باغ و ارگ» به مدت دو روز در شهر تاریخی طبس برگزار شد.

در این برنامه که با حضور جمعی از کودکان طبسی و به همت مریم حسینی به عنوان مدرس کارگاه و با همکاری معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، شهرداری طبس، گروه ایوارآرک و ژئوپارک جهانی طبس برگزار شد، شرکت‌کنندگان سفری شاد و آموزنده را در میان تاریخ و طبیعت تجربه کردند.

کودکان در آغاز، با گام‌هایی کنجکاوانه به ارگ تاریخی طبس رفتند تا از نزدیک با داستان‌ها و رازهای معماری کهن این دژ دیرینه آشنا شوند.

در ادامه، مسیرشان به سوی باغ گلشن کشیده شد، جایی که در میان آب، درخت و آواز پرندگان، مفاهیم باغ ایرانی را در قالب بازی و گفت‌وگو فرا گرفتند. بخش پایانی کارگاه نیز به بازدید از موزه زمین‌شناسی طبس اختصاص یافت و فرصتی پدید آورد تا شرکت‌کنندگان با شگفتی‌های زمین و ارزش‌های ژئوپارک جهانی طبس آشنا شوند.

محمد عرب، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی درباره این برنامه به خبرنگاران گفت: برگزاری چنین کارگاه‌هایی با محوریت تجربه و بازی، یکی از مؤثرترین شیوه‌ها برای آشنایی کودکان با میراث فرهنگی و طبیعی است و هدف ما این است که از مسیر لذت و بازی، عشق به میراث و حفاظت از آن را در دل نسل آینده بکاریم.

وی افزود: برنامه «ماجراجویان باغ و ارگ» نمونه‌ای از اقدامات تازه حوزه گردشگری کودک در استان است که با مشارکت نهادهای فرهنگی و بخش خصوصی، به‌ویژه در شهر جهانی طبس، اجرا شد و تداوم چنین طرح‌هایی می‌تواند به گسترش گردشگری آموزشی و خلاقانه در خراسان جنوبی بینجامد.

به گفته برگزارکنندگان، تکرار و گسترش این قبیل فعالیت‌ها می‌تواند ضمن ایجاد تجربه‌ای شیرین و ماندگار برای کودکان، مسیر تازه‌ای برای پیوند میان آموزش، گردشگری و میراث فرهنگی بگشاید.