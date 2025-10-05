سرهنگ فتحی: استفاده از کلاه ایمنی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر ،سرهنگ سعید فتحی صبح یکشنبه در آیین اهدای کلاه ایمنی به راکبین موتورسیکلت‌های سطح شهر، اظهار کرد: امروز برنامه اهدای کلاه ایمنی به راکبین موتور سیکلت‌های سطح شهر با هدف فرهنگ‌سازی و استفاده از کلاه ایمنی توسط راکبین موتورسیکلت در دومین روز از هفته نیروی انتظامی را در دستور کار داریم

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه، با تأکید بر اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی در جامعه افزود: استفاده از کلاه ایمنی باید در جامعه فرهنگ شود.

وی یکی از آسیب‌های جدی در بحث تصادفات را عدم استفاده موتورسیکلت‌سواران از کلاه ایمنی بیاددکردو گفت:عدم استفاده از کلاه ایمنی صدمات بسیار جدی را برای راکبین در پی دارد.

سرهنگ فتحی با اشاره به اینکه از همه راکبین لازم است هنگام استفاده از موتورسیکلت، حتماً از کلاه ایمنی استفاده کنند، گفت:لازم به ذکر است که عدم استفاده از کلاه ایمنی تخلف محسوب می‌شود و پلیس راهور می‌تواند راکبین متخلف را اعمال قانون کند.