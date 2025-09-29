به گزارش خبرنگار مهر، بابک کاوه ئیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آمار متوفیان و مجروحان سوانح جادهای بوشهر در نیمه نخست امسال نسبت به بازه زمانی مشابه پارسال ۷ درصد افزایش داشته است.
رئیس اداره ایمنی و ترافیک بوشهر خاطرنشان کرد: عدم توجه به جلو و سرعت غیرمجاز مهمترین دلایل بروز تصادفات بوده، همچنین ۵۷ درصد سوانح رانندگی در بزرگراههای استان رقم خورده که نشان دهنده شدت ضربات وارده ناشی از سرعت بالا است.
وی درباره سهم کاربران جادهای در میان متوفیان اظهار داشت: ۲۷ درصد از متوفیان موتورسواران، ۷ درصد عابران پیاده و ۶۶ درصد سایر سرنشینان و رانندگان بودهاند.
به گفته کاوه ئیان، بیشترین تصادفات در ساعاتهای ۱۰ تا ۱۲ و ۱۸ تا ۲۰ رخ داده، همچنین بخش عمدهای از حوادث در ۱۰ کیلومتری ورودی و خروجی بزرگراهها اتفاق افتاده است.
رئیس اداره ایمنی و ترافیک بوشهر با اشاره به اینکه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی مردم و هم افزایی دستگاههای متولی نقش مهمی در کاهش تلفات جادهای دارد، تأکید کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای بوشهر به منظور ارتقای ایمنی جادهای، اجرای برنامههایی چون اصلاح هندسی قوسهای پرتصادف و خطرناک، نصب نیوجرسی، افزایش دوربینهای کنترل سرعت و ایمنسازی محورهای پرتصادف را به صورت مستمر در دستور کار دارد.
وی سه توصیه ایمنی برای کاهش بروز سوانح جادهای مطرح کرد: رانندگان همیشه به جلو نگاه کرده و از سرعت غیرمجاز پرهیز کنند، موتورسواران کلاه ایمنی بزنید و در شب از چراغ استفاده نمایند، عابران پیاده هم فقط از مسیرهای مجاز عبور کنند.
نظر شما