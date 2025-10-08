افزایش چشمگیر موفقیت احیای قلبی در بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان فوق تخصصی قلب و عروق امام علی(ع) کرمانشاه با اجرای طرح‌های هدفمند در حوزه مدیریت اورژانس، توانست شاخص موفقیت احیای قلبی ریوی بیماران را در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۴ به میزان ۸۳/۳۳ درصد افزایش دهد.

این دستاورد در نتیجه بررسی دقیق فرآیند احیا، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، شبیه‌سازی‌های عملی و تقویت تجهیزات اورژانس محقق شده است.

با توجه به پایین بودن میانگین جهانی موفقیت احیای بیماران قلبی، این عملکرد بیمارستان امام علی(ع) نشانه‌ای از ارتقای دانش، مهارت و آمادگی تیم درمانی در ارائه خدمات تخصصی است.

مسئولان بیمارستان تأکید کردند با تداوم آموزش‌های تخصصی و توسعه زیرساخت‌های درمانی، روند بهبود شاخص‌های عملکردی در این مرکز ادامه خواهد داشت.