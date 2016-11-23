به گزارش خبرنگار مهر، دکتر یوسف رحمانی امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: بیمارستان امام علی(ع) با ۲۳ هزار متر مربع مساحت و ۱۲ هزار مترمربع زیربنا و در حال حاضر ۲۱۵ تخت فعال دارای بخش‌های بالینی و پاراکلینیکی است.

وی اورژانس، اتاق عمل، جراحی قلب، آی. سی. یو، بخش‌های بستری جراحی قلب و جراحی زنان، جراحی مردان، داخلی، سی. سی. یو.، را از بخش‌های کلینیکی بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه نام برد و افزود: رادیولوژی، داروخانه، بانک خون، آزمایشگاه، سونوگرافی، بازتوانی و دیالیز نیز از جمله بخش‌های پاراکلینیکی این بیمارستان است.

دکتر رحمانی با اشاره به وجود ۱۶ تخت اورژانس، ۴۲ تخت سی. سی. یو و ۲۲ تخت آی. سی. یو در بیمارستان امام علی(ع) گفت: بخش تخصصی قلب و عروق، جراحی قلب باز و بسته، خدمات آنژیوگرافی، سکته‌های قلبی و جراحی قلب، رادیوگرافی، اکو و تست ورزش از جمله خدمات تشخیصی و درمانی قابل ارائه در این مرکز است.

رئیس بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه تعداد پزشکان متخصص و فوق تخصص در این بیمارستان را ۲۳ نفر، عمومی و داروساز ۱۰ نفر، پرسنل درمانی ۳۷۵ نفر و پرسنل پشتیبانی را ۲۰۸ نفر عنوان کرد و گفت: در سال گذشته تعداد ۹۳۲۸بیمار بستری داشتیم و ۵۱۳۲ نفر نیز در شش ماه نخست امسال در این بیمارستان بستری شدند.

وی تعداد مراجعه کنندگان به اورژانس در سال ۹۴ را ۸۱ هزار و ۴۶۰ نفر و در شش ماهه امسال ۳۵ هزار و ۴۴۱ نفر عنوان کرد و افزود: درصد تعیین تکلیف بیماران در اورژانس بیمارستان کمتر از شش ساعت است و ۹۰ درصد بیماران ما در اورژانس زیر ۶ ساعت تعیین تکلیف می‌شوند.

دکتر رحمانی اظهار کرد: ۹۹.۸ درصد از مراجعه کنندگان به اورژانس در بیمارستان امام علی(ع) کمتر از ۱۲ ساعت در این بخش ماندگار بوده و به ندرت بیماری داشتیم که در اورژانس، بیش از ۱۲ ساعت ماندگار شده باشد.

رئیس بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه بیان کرد: در گذشته نارضایتی از بیمارستان ۱۰ درصد بوده اما با اقدامات صورت گرفته نارضایتی‌ها اکنون به سه و سه و نیم درصد رسیده است.

وی تعداد عمل‌های جراحی در بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه در سال گذشته را ۱۵۷۱ مورد اعلام کرد و افزود: در شش ماهه امسال ۷۸۴ مورد عمل جراحی داشتیم همچنین تعداد مرگ بعد از ۲۴ ساعت نیز ۱۹۷ مورد و در ۶ ماهه اول امسال تعداد ۱۰۷ مورد بوده است.

بیماری‌های قلبی و عروقی را شایع‌ترین علت مرگ و میر در دنیااست

دکتر رحمانی بیان کرد: عفونت بیمارستان یک و نیم درصد در سال گذشته و در شش ماهه امسال ۱.۴ درصد گزارش شده و ضریب اشغال تخت در بیمارستان امام علی(ع) ۷۴ درصد در سال ۹۴ و ۷۵ درصد در ۶ ماهه امسال بوده است.

وی با اشاره به درمان قابل توجه سکته‌های حاد قلبی یا PPCI در بیمارستان امام علی(ع) گفت: در این زمینه ما جزو سه بیمارستان برتر کشورهستیم و در درمان اصلی سکته‌های حاد قلبی از آبان ماه سال گذشته تاکنون رشد خوبی داشتیم.

دکتر رحمانی با ادامه توضیحات اظهار کرد: سال گذشته در ماه‌های آبان ۲۱ مورد، آذر ۵۴ مورد، دی ۴۱ مورد، بهمن ۳۴ مورد و اسفند۳۵ مورد و در مجموع در شش ماهه دوم سال گذشته ۱۸۶ مورد PPCI در بیمارستان امام علی(ع) انجام شده است و به عبارتی ۱۸۶ مریض از مرگ حتمی نجات یافتند.

وی یادآور شد: آمار درمان سکته‌های حاد قلبی یا «PPCI: Primary Percutaneus Coronary» در شش ماهه امسال بیشتر شده و برای ادامه این رویه جدیت داریم و با توجه به اینکه بعد از انجام PPCI فردای آن روز بیمار مرخص می‌شود حداقل بستری و بیشترین کمک به مریض و حداقل بار اقتصادی را به دنبال دارد.

دکتر رحمانی در ادامه بیماری‌های قلبی و عروقی را شایع‌ترین علت مرگ و میر در دنیا دانست و بیان کرد: این روند سیر افزایشی داشته و در استان نیز به همین صورت است.

وی با بیان اینکه ۶۵ تا ۷۰ درصد مراجعه‌کنندگان به بیمارستان امام علی(ع) مردان هستند، گفت: بیشترین آمار ابتلا به سکته‌های حاد قلبی برای مردان در سنین۵۰ تا ۵۵ سال و برای زنان در سنین ۶۰ تا ۶۵ سال به بالا گزارش شده است.

دکتر رحمانی در خصوص ماجرای تعطیلی اتاق عمل بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه که چندی پیش خبرساز شد، افزود: اتاق عمل ما هیچگونه تعطیلی نداشته و اصلا دانشگاه اجازه تعطیلی را نمی‌دهد و کار مریض به خاطر شرایط بیمارستان روی زمین نمی‌ماند و مریض اورژانسی در هر ساعت از شبانه روز به بیمارستان امام علی(ع) مراجعه کرده کار وی به نحو احسن انجام شده است.