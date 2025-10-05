بانک های مرکزی جهان در یک ماه چقدر طلا خریدند؟

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، شورای جهانی طلا اعلام کرد که بانک های مرکزی جهان در ماه آگوست ۱۵ تن طلا خریداری کرده اند.

در گزارش این شورا آمده است که این رقم معادل متوسط خرید ماهانه بین مارس تا ژوئن بوده و پس از عدم تغییر در ماه جولای، حاکی از صعودی شدن دوباره روند جمع کردن طلا از بازار توسط بانک های مرکزی کشورهای جهان بوده است.

گفته می شود بیشترین نرخ خرید طلا از سوی بانک مرکزی قزاقستان انجام شده و این بانک ۷.۷ تن طلا در ماه آگوست خریده است.

پس از قزاقستان بانک‌های مرکزی بلغارستان، ترکیه، چین، ازبکستان، و جمهوری چک بیشترین خرید طلا را در ماه مذکور داشته اند.

شورای جهانی طلا همچنین اعلام کرده که بانک‌های مرکزی روسیه و اندونزی ذخایر طلای خود را کاهش داده اند.