به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی که از ۱۶ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ به میزبانی شهر ریاض عربستان سعودی برگزار خواهد شد، هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با بررسی گزینه‌های پیشنهادی فدراسیون‌ها و کاروان اعزامی، دو چهره شاخص ورزش کشور را به عنوان پرچمداران ایران در مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها برگزید.

بر اساس این تصمیم، علی داوودی، دارنده مدال نقره المپیک توکیو و یکی از پرافتخارترین وزنه‌برداران سنگین‌وزن کشور، و مریم بربط، جودوکار وزن منفی ۷۰ کیلوگرم تیم ملی بانوان، به عنوان پرچمداران کاروان ورزشی ایران در مراسم افتتاحیه حضور خواهند داشت.

انتخاب مریم بربط به عنوان پرچمدار بانوی کاروان ایران، نتیجه تلاش‌ها و رایزنی‌های آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو و حمایت مسئولان کاروان اعزامی بود که پس از بررسی‌های لازم از سوی کمیته ملی المپیک نهایی و تأیید شد.

مریم بربط از چهره‌های جوان اما باتجربه جودوی بانوان ایران تاکنون در رویدادهای بین‌المللی مختلف حضور یافته و عنوان‌های متعددی کسب کرده است. انتخاب او به عنوان یکی از پرچمداران، علاوه بر قدردانی از تلاش‌های مستمر بانوان ورزشکار، نمادی از حضور پررنگ و تأثیرگذار زنان ایرانی در عرصه ورزش بین‌المللی محسوب می‌شود.

مراسم افتتاحیه این بازی‌ها روز ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به‌صورت رسمی برگزار می‌شود و پرچم جمهوری اسلامی ایران به دستان علی داوودی و مریم بربط در استادیوم اصلی شهر ریاض به اهتزاز درخواهد آمد.