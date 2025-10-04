شعار کاروان ایران در بازی های کشورهای اسلامی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، پنجاه و یکمین نشست کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک با میزبانی کتابخانه مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

این نشست با دستور جلسه انتخاب شعار کاروان ایران در بازی های همبستگی اسلامی ریاض آغاز شد و در نهایت به اتفاق آراء همانند بازیهای بحرین، «امید ایران» به عنوان شعار کاروان سفیران اقتدار مصوب شد.

در ادامه حجت الاسلام سرلک رئیس کمیسیون پیرامون سیاست های تیم رسانه‌ای اعزامی به بازی ها نکات کوتاهی مطرح کرد و برخی اعضا نیز نظرات خود در این خصوص را بیان کردند.

رئیس کمیته ملی المپیک هم گزارشی از مصوبات و اقدامات کمیته در خصوص بازی های ریاض و رویکردهای رسانه‌ای و فرهنگی ارائه کرد.

بخش اصلی این نشست به ارائه گزارش راهبردی روابط ایران و عربستان توسط دکتر معاف اختصاص یافت. در این ارائه نکات راهبردی درباره مدل حکمرانی فعلی عربستان، نقاط مهم مورد توجه در این مدل ناظر به تنظیم سیاستهای فرهنگی در ورزش و کاروان اعزامی به ریاض و همچنین بررسی الگوی روابط ایران و عربستان از مهمترین مسائل مطرح در این گزارش بود.

در پایان نشست بحث سیاست ها و رویکردهای رسانه‌ای کمیته در خصوص اعزام به رویدادها مطرح شد و توجه به اهمیت رسانه‌ها مورد تاکید قرار گرفت.

پنجاه و یکمین نشست کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک با حضور حجت الاسلام علی سرلک (رئیس کمیسیون)، خانم مریم جلالی، غلامحسین شعبانی، علیرضا معاف، مسعود معینی‌پور، وحید یامین‌پور، محمدکاظم حججی، محمد مهدی واقفی و سید رضا طاهری اعضای کمیسیون برگزار شد.