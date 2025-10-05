تبریزی: ۱۹ نفر در تصادف زنجیره ای جاده فیروزکوه مصدوم شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع تصادف زنجیره ای کامیون، مینی بوس و پراید در جاده فیروزکوه و گفت: این حادثه تاکنون ۱۹ مصدوم داشته است.



سخنگوی اورژانس استان تهران عنوان کرد: حال عمومی ۲ تن از مصدومان وخیم گزارش شده است.



وی گفت: تعداد مصدومان نهایی نیست و گزارش نهایی اطلاع رسانی می شود.