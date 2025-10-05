  1. استانها
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۷

تبریزی: ۱۹ نفر در تصادف زنجیره ای جاده فیروزکوه مصدوم شده اند

دماوند- سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: تصادف زنجیره ای کامیون، مینی بوس و پراید در جاده فیروزکوه تاکنون ۱۹ مصدوم داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع تصادف زنجیره ای کامیون، مینی بوس و پراید در جاده فیروزکوه و گفت: این حادثه تاکنون ۱۹ مصدوم داشته است.

سخنگوی اورژانس استان تهران عنوان کرد: حال عمومی ۲ تن از مصدومان وخیم گزارش شده است.

وی گفت: تعداد مصدومان نهایی نیست و گزارش نهایی اطلاع رسانی می شود.

