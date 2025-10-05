مظفری: پیگیری مشکلات اقتصادی نشریات محلی در ستاد تسهیل خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری﻿ در پنجمین نشست با محوریت نشریات محلی برگزار شد، به دغدغه‌ها و مسائل مطرح شده از سوی خبرنگاران و مطبوعات اشاره و اظهار کرد: این دغدغه‌ها و مسائل، قابل بحث، تحلیل و استفاده است تا بتوانیم هم مسائل حوزه رسانه را حل کنیم و هم رسانه‌ها بتوانند مسائل استان را به خوبی پوشش دهند.

استاندار خراسان رضوی افزود: برای حل مشکلات رسانه‌ها و رفع موانع، به نظر من باید از ساختار رسمی موجود در استان استفاده کنیم. مانند ستاد تسهیل استان که این ساختار قابلیت تحلیل، ارزیابی و تصمیم‌گیری دارد و می‌تواند در حوزه رسانه نیز به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: مسائل حوزه رسانه باید ابتدا در قالب یک تیم و کارگروه بررسی و ارزیابی شود و بعد در قالب چند محور مشخص به عنوان مباحث کلی و کلان مطبوعات و رسانه استان در این ستاد مطرح گردد.

مظفری همچنین تصریح کرد: در این ستاد تمامی ارکان مرتبط، شامل تأمین اجتماعی، بانک‌ها و سیستم قضایی، حضور دارند و می‌توان به صورت تخصصی مسائل و مشکلات این حوزه را بررسی و تسهیل کرد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه بیان کرد: در ستاد تسهیل استان، مسائل مربوط به واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی که دچار اشکال شده‌اند مطرح می‌شود و در صورت لزوم تخفیف، تمدید یا تصویب تسهیلات اعمال و انجام می‌شود.

وی همچنین گفت: در حوزه فرهنگی و رسانه‌ها نیز می‌توان از این امکان بهره‌مند شد زیرا معتقدیم که مطبوعات و رسانه‌ها تولیدکننده محتواها و محصولات فرهنگی استان هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

مظفری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: برگزاری چنین جلساتی بسیار ارزشمند است و ظرفیت‌های بزرگی را در اختیار ما قرار می‌دهد تا بتوانیم در استان، با کمک شما و با توجه به ویژگی‌های خاص استان، قدم‌هایی مؤثر برای توسعه و آبادانی برداریم.

استاندار خراسان رضوی در ادامه افزود: واقعیت این است که توقعات از استان خراسان رضوی بالاتر از حد معمول است و ما باید نه تنها مسائل استان را حل کنیم، بلکه باید بخشی از بار کشور را نیز به دوش بکشیم. در بسیاری از موضوعات کاری در استان، انتظاراتی وجود دارد و البته این انتظارات کاملاً درست است.

وی ادامه داد: رسانه‌ها نیز می‌توانند از این ظرفیت، به ویژه برای ایجاد همگرایی در شهرستان‌ها، بهره‌مند شوند و از این فرصت‌ به سرعت استفاده کنند.

مظفری همچنین تصریح کرد: اگر بخواهیم صادق باشیم، باید بپذیریم که امروز شرایط کشور و به تبع آن در استان سخت است، اما در همین شرایط سخت نیز، فرصت‌های خاص و استثنایی قابل خلق است. شرایط ما ویژه است و هر یک از ما سهمی در بروز این مسائل داریم، کم یا زیاد.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد خانه مطبوعات در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: خانه مطبوعات استان سال‌ها است که شکل گرفته اما باید در شهرستان‌ها نیز تقویت شود. شهرستان‌ها مانعی برای تشکیل خانه مطبوعات و ایجاد یک تشکیلات منسجم ندارند و حتی حضور منسجم و متحد رسانه‌ها در قالب یک جمع رسمی در شهرستان‌ها باعث ایجاد هم‌افزایی می‌شود.

وی ادامه داد: کنار هم قرار گرفتن رسانه‌ها، ایده‌ها و طرح‌های جدید را به دنبال خواهد داشت و مسائل مناطق مختلف به شکل دسته‌بندی شده منتقل خواهد شد. البته نشست‌های مشترک استانی نیز در کنار جلسات شهرستان‌ها باید استمرار داشته باشد تا رفت و آمدها و تبادل تجربیات افزایش یابد.

مظفری همچنین در بخش دیگر سخنان خود به ارتباط بین مسئولان و خبرنگاران و رسانه‌ها اشاره کرد و افزود: ارتباط با رسانه‌ها یک اصل و الزام برای مدیران استان است و مدیران استان و شهرستان‌ها نیز موظف به پاسخگویی به خبرنگاران هستند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: مدیران شهرستانی باید در نظر داشته باشند که هیچ موضوعی نباید بدون بررسی لازم در شهرستان، به اداره کل یا استانداری ارجاع داده شود. حتی در موارد حقوقی، استعلام لازم انجام می‌شود، اما ارجاع بی‌رویه صحیح نیست و با استقلال نسبی ادارات در شهرستان ها منافات دارد؛ درواقع پاسخگویی باید در خود شهرستان ها شکل بگیرد.

وی افزود: همچنین ضروری است که مسائل قضایی، دادگاه مطبوعات و سایر مشکلات به حداقل برسد تا ظرفیت‌های موجود ارتقاء یابد.

مظفری تصریح کرد: مدیران دولتی باید ظرفیت نقدپذیری خود را افزایش دهند، با گوش دادن به مشکلات مردم و رسانه‌ها، آرامش و تعامل سازنده ایجاد کنند چرا که خبرنگاران زبان گویای مردم هستند و حتی اگر نقدها غیرمنصفانه باشد، باید با نیت خیر شنیده شود و حلقه ارتباطی قطع نشود.

استاندار خراسان رضوی در ادامه بیان کرد: مدیران باید سعی کنند به دلیل رفتار یا صحبت‌های رسانه‌ها و خبرنگاران، شکایت نکنند؛ وظیفه اداری هم ایجاب می‌کند که وارد حوزه غیرضروری نشوند و با گفتگو مسائل را حل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت برگزاری جلسات گفتگو در استان و شهرستان‌ها اشاره کرد و افزود: خراسان به عنوان پایتخت گفتگو و شهر مهربانی امام رضا(ع) ظرفیت ایجاد گفتگوهای بین فرَق، گروه‌ها و تفکرات مختلف را دارد و ما باید از آن بهره‌مند شویم.

مظفری با تأکید بر اینکه این گفتگوها و نشست‌ها باید برگرفته از هر تفکری باشد، گفت: اکنون در سطح استان پروژه‌های بزرگی در دست اقدام است که با تقسیم کار بین شخصیت‌های مختلف سیاسی در حال پیگیری است. هر تفکر و دیدگاهی می‌تواند در توسعه استان مشارکت کند و هیچ اختلافی در مسیر توسعه استان وجود ندارد.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: در شهرستان‌ها نیز باید این تفکر جا بیفتد و فضای رقابتی سیاسی پیش از انتخابات، در فضای پس از انتخابات به همکاری و مشارکت تبدیل شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتخابات شوراها که در پیش داریم نیز فرصتی برای افزایش مشارکت مردم است و سرمایه اجتماعی اصلی کشور، مردم هستند و باید با کمک یکدیگر تلاش کنیم تا در انتخابات پیش رو، شور و شوق حضور مردم حفظ شود و انسجام و همگرایی ایجاد شود.