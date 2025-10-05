۳۶ هزار خدمت تصویربرداری در بیمارستان برازجان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شبانکاره صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خدمات تشخیصی ارائه شده به بیماران عزیز به‌صورت سرپایی و بستری بوده که از این تعداد خدمت، ۱۶ هزار و ۶۳۰ خدمت به‌صورت سرپایی و ۲۰ هزار و ۲۹۲ خدمت به‌صورت بستری توسط بخش خدمات تصویربرداری بیمارستان به بیماران ارائه شده و پزشکان بیمارستان جهت تشخیص بیماری بیماران محترم از آن‌ها استفاده کرده‌اند.

سرپرست بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان به تشریح آمار خدمات انجام‌شده پرداخت و اضافه کرد: از کل خدمات تصویربرداری ارائه شده به بیماران، در قسمت رادیولوژی ۱۹ هزار و ۷۱۲، ماموگرافی ۱۶۲ مورد، سونوگرافی ۳ هزار و ۶۳۴، سی‌تی‌اسکن ۹ هزار و ۸۴۵ و ام.آر. آی ۳ هزار و ۵۶۹ خدمت مختلف بوده است.

وی ادامه داد: در بیمارستان شهید صادق گنجی خدمات مختلف تصویربرداری تشخیصی از جمله رادیوگرافی، ماموگرافی، سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن و ام.آر. آی انجام می‌گیرد و این خدمات تشخیصی کمک بسیار شایانی به سرعت و دقت پزشکان در امر تشخیص و درمان بیماران می‌کنند.

سرپرست بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان تصریح داشت: حدوداً ۲۹ کارشناس ماهر و توانا و همچنین پنج پزشک متخصص رادیولوژی مشغول ارائه خدمات تصویربرداری به بیماران عزیز می‌باشند که جا دارد از زحمات این عزیزان هم تقدیر و تشکر به عمل‌آوریم.

شبانکاره در خصوص نرخ هزینه خدمات تصویربرداری بیمارستان نیز تصریح کرد: به جهت رفاه حال بیماران عزیز و مراجعین ارجمند، تمامی خدمات تصویربرداری بیمارستان بر اساس بیمه‌های پایه و همچنین بسیاری از بیمه‌های مکمل بوده و با نرخ دولتی به بیماران و مراجعین عزیز ارائه می‌ شود لذا پرداختی از جیب مراجعین و بیماران در مقایسه با بخش‌های خصوصی بسیار پایین‌تر است.