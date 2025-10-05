  1. استانها
  2. تهران
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۹

افزایش تعداد مصدومان تصادف زنجیره ای آبسرد به ۲۵ نفر؛ دو نفر فوت کردند

دماوند-سخنگوی اورژانس استان تهران از افزایش تعداد مصدومان تصادف زنجیره ای آبسرد به ۲۵ نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از افزایش تعداد مصدومان تصادف زنجیره ای آبسرد به ۲۵ نفر خبر داد و افزود: متاسفانه در این حادثه دو نفر جانباخته است.

برخی منابع محلی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از مصدوم شدن ۲۷ نفر در این حادثه خبر داده اند، اما این آمار هنوز توسط منابع رسمی تایید نشده است.

براساس این گزارش، ساعت ۶:۱۹ صبح یکشنبه تصادف زنجیره ای کامیون، مینی بوس و پراید در جاده دماوند به سمت فیروزکوه ، ۵۰۰ متر بعد از خروجی آبسرد رخ داده است.

در پی اسن حادثه سه دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و دو دستگاه خودرو فرماندهی اورژانس استان تهران به محل حادثه اعزام شدند.

کد خبر 6611860

