  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۷

نخستین دانشجویان ارشد مهندسی ورزش از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدند

نخستین دانشجویان ارشد مهندسی ورزش از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدند

نخستین جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی ورزش، از دانشکده علوم مهندسی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازدانشگاه تهران، نخستین دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی ورزش، روز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ در دانشکده علوم مهندسی از پایان‌نامه خود دفاع کردند.

بهبود اثربخشی و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از تمرین با وزنه با استفاده از سنسور IMU و تکنیک‌های یادگیری ماشین توسط محمد خلفه نیلساز و پایش خستگی ورزشکاران از طریق تحلیل داده‌های حرکتی توسط و نیما مسعودنیا، عناوین پایان‌نامه اولین دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی ورزش است که روز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در دانشکده علوم مهندسی دانشکدگان فنی برگزار شد.

کد خبر 6611864
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها