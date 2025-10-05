سرپرست شبکه بهداشت تنگستان: ۶۸۰۰ زوج مشاوره فرزندآوری را دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کازرونی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فرهنگ‌سازی مهم‌ترین موضوع در ترویج و ترغیب زوجین برای فرزند آوری است، ادامه داد: بر اساس این رویکرد مشاوره‌های فرزند آوری در خصوص مشکلات تک‌فرزندی و ارتقای مهارت‌های آنان در رابطه با زمان فرزند آوری و تعداد فرزندان در خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت انجام می‌شود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان تنگستان با اشاره به اینکه ارائه مشاوره فرزند آوری بسته به تعداد فرزندان برای هر خانواده متفاوت است اظهار کرد: آگاه‌سازی جامعه در خصوص اهمیت فرزند آوری و پرهیز از تک‌فرزندی، کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول و کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان، از اهداف مشاوره فرزند آوری است.

کازرونی تصریح کرد: با شناسایی خانواده‌هایی که زندگی مشترک آن‌ها شروع‌شده اما برنامه‌ای برای فرزند آوری ندارند، خانواده‌هایی که در سن فرزند آوری هستند اما بارداری را به تأخیر انداخته‌اند و خانواده‌هایی که در سال‌های پایانی دوران بارداری هستند و برای فرزند آوری برنامه‌ریزی نکرده‌اند، آموزش و مشاوره‌های لازم را در راستای فرزند آوری و جوانی جمعیت ارائه می‌دهیم.

مقام مسئول بهداشت و درمان در تنگستان با ذکر اینکه سن مؤلفه‌ای مهم در فرزند آوری و بارداری سالم و بدون خطر محسوب می‌شود تاکید کرد: نباید با باورهای غلط فرزند آوری را به تأخیر انداخت زیرا با افزایش سن قدرت باروری زوجین نیز کاهش می‌یابد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان تنگستان بیان کرد : در ۶ ماه نخست سال جاری، ۶ هزار و ۸۴۷ زوج تنگستانی مشاوره‌های مربوط به فرزند آوری را دریافت کردند.