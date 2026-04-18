۱۳ هزار نفر از زنان تنگستان مشاوره‌ فرزندآوری دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کازرونی بیان کرد: جمعیت مقوله‌ای است که همه ابعاد وجودی یک کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد لذا آگاهی بخشی در این رابطه و تشویق به فرزند آوری، نقش مهمی در آینده یک کشور ایفا می‌کند.

وی بابیان جوانی جمعیت همچنان مسئله‌ای حیاتی برای کشور است ادامه داد: در سال جاری ۱۳ هزار و ۸۴۲ زن واجد شرایط فرزند آوری آموزش‌های لازم را در جهت آگاهی از مشکلات تک‌فرزندی و ارتقاء آگاهی در رابطه با بهترین زمان برای فرزند آوری و تعداد فرزندان دریافت کرده‌اند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان تنگستان فاصله زیاد بین ازدواج تا تولد نخستین فرزند را از عوامل مهم تأثیرگذار کاهش نرخ باروری خواند و تصریح کرد: عوامل مختلفی همچون فاصله‌گذاری بین تولد فرزندان، افزایش سن ازدواج، تک‌فرزندی، افزایش میزان ناباروری و … بر کاهش نرخ باروری و افزایش پدیده پیری جمعیت در کشور تأثیر می‌گذارند.

ارائه مراقبت‌های بهداشتی

رئیس شبکه بهداشت و درمان تنگستان اظهار داشت: هفت هزار و ۹۷۲ نوجوان و ۴ هزار و ۷۱ جوان تنگستانی مراقبت‌های بهداشتی اولیه را در سال گذشته دریافت کرده‌اند.

محمد کازرونی تأکید کرد: مراقبت‌های بهداشتی اولیه نقش بسیار مهمی در ارزیابی سلامت افراد دارند و کمک می‌کنند تا در صورت هرگونه اختلالی در سلامت افراد، آن اختلال شناسایی و اقدام لازم در جهت تأمین سلامت فرد انجام شود.

مهندس کازرونی افزود: ارزیابی ازنظر بینایی، شنوایی، سلامت روان، سلامت اجتماعی، رشد و ... ازجمله این اقدامات هستند.