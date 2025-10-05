به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در دیدار مبلغان طرح «تربیت خطیب» با اشاره به اهمیت تبلیغ دین و جایگاه خطابه و سخنرانی در ترویج معارف اسلامی، بر لزوم بهره‌گیری از «رسالات الله» و تقویت روحیه خداترسی در خطبا تأکید کرد.

وی با اشاره به آیه ۳۹ سوره احزاب «الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَکَفَیٰ بِاللَّهِ حَسِیبًا» ویژگی‌های خطیب اسلامی را برشمرد و افزود: خطیب باید سرمایه سخنش رسالات الله باشد و تنها از خداوند بترسد و از غیر خدا هیچ‌ ترس و واهمه ای نداشته باشد.

این مرجع تقلید با اشاره به کمبود خطبای توانمند و در تراز بالا، از طراحی دوره تخصصی «تربیت خطیب» به وسیله آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه تقدیر و اظهار کرد: این رشته باید با برنامه‌ای دقیق و جداگانه از دروس فقهی، همراه با آموزش‌های تفسیری، تاریخی، اخلاقی و تمرین منبر همراه باشد.

آیت‌الله سبحانی در پایان با تاکید بر لزوم توجه به مسائل روز و شبهات جدید، از طلاب خواستند تا با همتی مضاعف در مسیر تربیت خطیبانی اثرگذار گام بردارند.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام حسین ملانوری با ارائه گزارشی از روند اجرای تربیت خطیب، توضیح داد: این طرح در ۱۴ جلسه کارشناسی طراحی شده و با گزینش طلاب واجد شرایط و طراحی برنامه آموزشی مناسب در دو ترم گذشته اجرا شده است.

مسئول مجتمع آموزشی و پژوهشی تبلیغ افزود: برنامه آموزشی شامل سیر مطالعاتی، کلاس‌های نظری همچون فن خطابه و فن رثا، برنامه های کارگاهی و کارورزی و اجرای منبر در فضای واقعی است. همچنین متعلمین باید مقداری از آیات، روایات، اشعار، خطبه ها، مناجات و ... را حفظ کنند.