آیین تکریم از سالمندان در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

شهرکرد-مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری از برگزاری آیین تکریم از سالمندان تحت حمایت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بابائی با تبریک فرا رسیدن هفته سالمندان بیان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم دستور به احسان و نیکی به والدین را در کنار اطاعت از خود قرار داده است.

وی با اشاره به آیات، روایات و احادیث مبنی‌بر اهمیت تکریم والدین افزود: در فرهنگ ایرانیان نیز احترام به والدین از جایگاه والایی برخوردار است، حتی در فرهنگ بختیاری‌ها ضرب‌المثلی وجود دارد مبنی‌بر اینکه «اگر کسی بزرگی ندارد در سایه یک سنگ بزرگ بنشیند» که کنایه از اهمیت احترام به بزرگان و سالمندان دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان بابیان اینکه احترام به سالمندان فرهنگ‌ساز برای جامعه است گفت: در هر جامعه‌ای که سالمندان از احترام برخوردار باشند در آن جامعه اخلاق و احترام ارزشمند است و حقوق دیگر افراد جامعه نیز رعایت می‌شود.

بابائی فصل و ابتدای هر فرهنگ و رشدی در جامعه را احترام به سالمندان دانسته و خاطرنشان کرد: وجود هر نوع بی‌احترامی در جامعه ریشه در بی‌احترامی به سالمندان دارد.

ابراهیم محمدی، معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان نیز در ادامه بیان کرد: 41 هزار و 850 سالمند معادل 24 هزار و 630 خانواده در استان تحت حمایت این نهاد هستند و از خدمات حمایتی از جمله خدمات بهداشتی و درمانی و تأمین لوازم ضروری بهره‌مند هستند.

