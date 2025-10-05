یک خبر بد برای دوست داران دلار 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، صندوق بین المللی پول اعلام کرد که سهم دلار از حساب ذخیره ارزی بانک های مرکزی کشورهای جهان در سه ماهه دوم سال جاری به کمترین میزان در ۳۰ سال گذشته رسیده است.

این صندوق گفته که در سه ماهه دوم امسال سهم دلار از حساب ذخیره ارزی کشورهای جهان به ۵۶.۳ درصد رسیده که نسبت به سه ماهه قبلی ۱.۵ درصد کمتر بوده و از سال ۱۹۹۵ تا کنون بی سابقه بوده است.

گلن کوند، ارین نفیو و کارلوس سانچز، کارشناسان صندوق بین المللی پول، در گزارش خود دلیل کاهش اقبال دلار در جهان را تبعات کاهش ارزش این ارز عنوان کرده و اعلام کرده اند که ۹۲ درصد این کاهش به خاطر افت ارزش دلار رخ داده است.

صندوق بین المللی پول اعلام کرده که اقدامات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در اعمال تعرفه های گسترده بر واردات کالا به این کشور از یک سو و از سوی دیگر فشار به بانک مرکزی آمریکا برای کاهش نرخ بهره در کنار اقدامات مالیاتی که به افزایش کسری بودجه در این کشور منجر می شود، باعث شده تا ارزش دلار در برابر یورو ۹ درصد، فرانک سوئیس ۱۱ درصد و پوند انگلیس هم ۶ درصد کاهش یابد.