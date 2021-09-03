ذخایر ارز و طلای روسیه رکورد تاریخی زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، ذخایر ارز و طلای روسیه، که چهارمین ذخایر بزرگ جهان است، در هفته اخیر پس از انتقال پول از سوی صندوق بینالمللی پول به بالاترین سطح تاریخ رسید.
طبق گزارش بانک مرکزی روسیه مقدار این ذخایر در هفته منتهی به ۲۷ آگوست ۳.۴ درصد جهش به ۶۱۵.۶ میلیارد دلار رسیده است.
این در حالی است که طبق گزارش قبلی بانک مرکزی روسیه مقدار این ذخایر در هفته منتهی به ۲۰ آگوست به ۵۹۵.۶ میلیارد دلار رسیده بود.
مهمترین عامل این رشد دریافت ارز از صندوق بینالمللی پول در این هفته بوده است. در اواخر آگوست صندوق بینالمللی پول ۶۵۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای کمک به مقابله با بحران کرونا بین کشورهای عضو تقسیم کرد که سهم روسیه از این اقدام ۱۷.۵ میلیارد دلار بود.
این بزرگترین توزیع ارزی تاریخ صندوق بینالمللی پول بود که سهم روسیه از آن ۲.۷۱ درصد بوده است.
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