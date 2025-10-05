به گزارش خبرنگار مهر، محمد مدانلو صبح یکشنبه در نشست با متولیان گردشگری شهرستان بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای متعدد مازندران برای توسعه گردشگری تأکید کرد.
به گفته وی، جویبار با دارا بودن جنگلها، سواحل زیبا و پیشینه فرهنگی غنی، قابلیت تبدیل شدن به الگویی موفق در گردشگری کشور را دارد.
مدانلو جایگاه جویبار را به عنوان پایتخت کشتی جهان یادآور شد و تکمیل سالن ورزشی پنجهزارنفری و راهاندازی نخستین موزه کشتی ایران در خانه تاریخی تقوایی را از اولویتهای اصلی شهرستان دانست.
وی افزود: توسعه گردشگری ورزشی نقش کلیدی در برنامههای آتی این منطقه ایفا میکند.
فرماندار جویبار همچنین بر اهمیت گردشگری سلامت تاکید کرد و افزود بیمارستان فوقتخصصی شهید فکوری این شهرستان ظرفیت مناسبی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت شمال کشور دارد. علاوه بر آن، بقاع متبرکه، تکیههای تاریخی و آیینهای مذهبی فرصتهای مناسبی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم کردهاند.
مدانلو با اشاره به ۲۱ کیلومتر نوار ساحلی جویبار و وجود بیش از ۲۵ مجموعه تفریحی و اقامتی فعال، گفت این شهرستان یکی از زیباترین مقاصد گردشگری ساحلی استان به شمار میرود که سالانه میزبان هزاران گردشگر است.
وی در ادامه به اهمیت حفاظت از محیطزیست و میراث فرهنگی در مسیر توسعه پایدار گردشگری پرداخت و اعلام کرد بازنگری در واگذاریهای راکد ساحلی و فعالسازی سرمایهگذاریهای نیمهتمام از دیگر برنامههای جدی فرمانداری است.
فرماندار جویبار در پایان با اشاره به برگزاری جشنوارههای محلی از جمله جشنواره گل نرگس و جشنواره جمعهبازار، این رویدادها را عاملی مهم در معرفی فرهنگ بومی و ایجاد نشاط اجتماعی دانست و خواستار حمایت ویژه برای توسعه آنها شد.
نظر شما