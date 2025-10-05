به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهشید چایچی، سرپرست معاونت توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، با اشاره به فرآیند طبیعی کاهش تدریجی حرارت و رطوبت ذاتی بدن در دوران سالمندی، مهم‌ترین تدابیر این مکتب پزشکی برای ارتقای کیفیت زندگی در این دوره را تشریح کرد.

سرپرست معاونت توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت اظهار داشت: در این دوره سنی، کاهش حرارت و رطوبت ذاتی همچنان ادامه می‌یابد؛ بنابراین، سردی و خشکی مزاج افزایش پیدا می‌کند و سستی و ضعف قوای بدن آشکار می‌شود. از آنجا که در این سنین نیروی هضم ضعیف‌تر است و غذا به‌خوبی هضم نمی‌شود، توجه به تدبیر غذا و نوشیدنی اهمیتی دوچندان دارد.

چایچی تصریح کرد: سالمندان باید از مصرف غذاهای سنگین، پرچرب و دیرهضم پرهیز کنند و به‌جای آن، مصرف سوپ‌های مقوی و سبک، گوشت پرندگان کوچک، تخم‌مرغ و میوه‌های رسیده، به‌ویژه انجیر و کشمش را در برنامه روزانه خود بگنجانند تا قوای بدن تقویت و فرایند هضم تسهیل شود.

وی با هشدار درباره عارضه یبوست در سالمندان افزود: از منظر طب ایرانی، یبوست تنها یک ناراحتی گوارشی ساده نیست، بلکه مادر بسیاری از بیماری‌ها محسوب می‌شود. تجمع مواد زائد در روده می‌تواند سبب بروز سردی و خشکی مزاج، سردرد، بی‌خوابی، آشفتگی روان و بوی بد دهان شود.

سرپرست معاونت توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت ادامه داد: برای رفع این مشکل، مصرف منظم مواد غذایی لینت‌بخش مانند انجیر خیسانده، سوپ‌های سبزیجات حاوی اسفناج، آلو، تمبرهندی و چغندر، آش‌های ساده و استفاده به‌اندازه از روغن زیتون یا روغن بادام شیرین در غذاها توصیه می‌شود.

وی اذعان کرد: نوشیدن آب و مایعات کافی در طول روز، پیاده‌روی ملایم و داشتن نظم در زمان دفع، از روش‌های مؤثر برای بهبود عملکرد گوارش و پیشگیری از عوارض ناشی از یبوست است. از منظر طب ایرانی، ماساژ ملایم بدن با روغن‌های مناسب مانند روغن بادام شیرین یا روغن زیتون، از تدابیر مفید برای مقابله با سردی و خشکی در این دوران است؛ به‌ویژه برای سالمندانی که توانایی ورزش ندارند.

چایچی توضیح داد: ماساژ باید به‌آرامی انجام شود تا موجب افزایش رطوبت بدن، بهبود جریان خون، کاهش دردهای مفصلی و عضلانی و ارتقای کیفیت خواب شود. با توجه به شیوع پوکی استخوان در سالمندان، ماساژهای شدید و با فشار زیاد نباید انجام شود.

وی افزود: در بخش تدبیر خواب و بیداری، توصیه می‌شود سالمندان از خوابیدن در طول روز، به‌ویژه پس از صرف ناهار، خودداری کنند. پیاده‌روی عصرگاهی، ماساژ ملایم یا دوش آب گرم پیش از خواب، به داشتن خواب زودهنگام، کافی و باکیفیت کمک می‌کند. خواب معتدل، رطوبت لازم را به بدن بازمی‌گرداند و از افزایش خشکی ـ که از ویژگی‌های این دوره است ـ جلوگیری می‌کند.

سرپرست معاونت توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت اظهار داشت: در زمینه تدبیر حرکت و سکون نیز، فعالیت بدنی ملایم و متناسب با شرایط فرد، مانند پیاده‌روی آرام در هوای مطبوع، برای حفظ گرمای طبیعی بدن، تقویت عضلات و مفاصل و مقابله با ضعف و سستی ضروری است. باید از ورزش‌های سنگین که موجب کاهش توان بدن می‌شوند، پرهیز شود.

چایچی خاطر نشان کرد: مدیریت حالات روانی و عاطفی نیز از ارکان مهم سلامت در سالمندی است. تقویت روحیه با معاشرت با خانواده و دوستان، حضور در طبیعت، شنیدن موسیقی‌های دل‌انگیز و مطالعه، تأثیر مستقیمی بر تعادل و سلامت کلی بدن دارد. همچنین پرهیز از استرس، غم و اضطراب و اخبار ناگوار و پوشاندن سر در برابر سرما و باد از دیگر تدابیر کلیدی برای گذراندن این دوران طلایی با سلامت و نشاط است.