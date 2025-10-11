زندی: ۸ تن انواع مواد مخدر در خراسان رضوی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی اظهار کرد: حدود هشت تن انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی در این استان طی ۶ ماه نخست امسال کشف و ضبط شده است، همچنین در نیمه نخست امسال ضمن انهدام ۴۳باند توزیع مواد مخدر، دستکم چهار هزار و ۴۸۲ قاچاقچی و خردهفروش موادمخدر و روانگردان در خراسان رضوی دستگیر شدند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی ادامه داد: در این مدت حدود ۱۷ هزار معتاد در استان خراسان رضوی نیز توسط دستگاههای مرتبط جمع آوری و ساماندهی شدهاند.
وی اظهار کرد: دستگاههای حوزه مقابله با عرضه مواد مخدر از جمله نیروی انتظامی، مرزبانی، اطلاعات، سپاه، بسیج، گمرک و سازمان زندانها با حمایت دستگاه قضایی در کشف و ضبط این مواد مخدر نقش داشتهاند و از تلاش شبانه روزی آنها در جهاد مقدس مبارزه با این مواد خانمانسوز قدردانی میشود.
زندی با بیان اینکه از نگاه ما هیچ چیز مهمتر از جان یک انسان نیست و شاهد هستیم همکاران ما در مجموعه دستگاههای مقابله با عرضه مواد مخدر جان خود را در این راه بر کف دست میگذارند، افزود: همه دستگاهها از بسیج و سپاه گرفته تا سازمانهای مردمنهاد همانند گذشته باید در این مسیر همراه باشند تا شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه باشیم.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی گفت: تقدیم بیش از چهار هزار شهید نیروی انتظامی و ۱۲ هزار جانباز یکی از افتخارات جمهوری اسلامی در مسیر مبارزه با مواد مخدر است.
