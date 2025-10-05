پلیس بندر انزلی فرد مسلح به سلاح سرد را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ امیر وهاب زاده اظهار کرد: در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر تردد مشکوک فردی در یکی از خیابان های اطراف بندرانزلی تیم های عملیاتی پلیس آگاهی بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود : با هماهنگی سریع و اخذ دستور مقام قضائی اقدامات فنی و اطلاعاتی گسترده ای آغاز شد که در نتیجه آن متهم اصلی پرونده شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی بندرانزلی در ادامه بیان داشت: با توجه به تهدید مستقیم این سلاح برای امنیت شهروندان ، ماموران پلیس آگاهی بلافاصله با هماهنگی های لازم ، این فرد را در محل دستگیر و سلاح مذکور را کشف کردند. متهم 39 ساله بلافاصله به مقر انتظامی منتقل و پس از تکمیل تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده کامل ، جهت سیر مراحل قانونی و صدور دستورات مقتضی به مرجع قضائی معرفی گردید.

این مقام انتظامی در پایان با قدردانی از هوشیاری شهروندان ، بر عزم راسخ پلیس در برخورد قاطع با حاملان هرگونه سلاح غیرمجاز ، سرد و گرم تاکید و خاطرنشان کرد: امنیت مردم خط قرمز ماست و پلیس با هرگونه تحرکات مخل نظم و آسایش عمومی به شدت برخورد خواهد کرد.