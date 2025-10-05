به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، هرچند نظارت بر وضعیت جاده‌های آسفالت‌شده قطعاً اهمیت دارد، اما فقط بررسی سطح جاده اطلاعات محدودی فراهم می کند.

بنابراین باید از وضعیت آسفالت زیرین آگاه بود و در همین راستا به کارگیری لایه ای از پارچه الکترونیک در این بخش کارآمد است.

البته یک جاده آسفالت‌شده فقط از یک نوار یکنواخت آسفالت سیاه‌رنگ تشکیل نشده است. به طور معمول لایه های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها شامل لایه زیرسازی پایینی از خاک متراکم‌شده، لایه زیرپایه‌ای از مواد دانه‌ دار، لایه پایه پوشیده شده از آسفالت سخت و لایه سطحی نمایان و صاف و مقاوم در برابر آب می‌باشد.

برای بررسی وضعیت لایه پایه، جاده ها باید بسته شوند و نمونه هایی از هسته آن برداشته شود. نه تنها این روش سخت و وقت گیر است و به کار زیادی نیاز دارد، بلکه ویران کننده است و البته فقط وضعیت آسفالت در همان نقطه را نشان می دهد. پارچه مورد نظر برای برطرف کردن این کاستی ها ابداع شده است.

محققان انستیتو فرانهوفر در آلمان ماده ای ابداع کردند که شامل الیاف کتان درهم تنیده شده با یک حسگر سیمی رسانا با قطر کمتر از یک میلیمتر است. این پارچه با دستگاه بافندگی دو راپیر در عرض ۵۰ سانتی‌متر (۱۹.۷ اینچ) و به طول دلخواه تولید می‌شود.

این پارچه در لایه پایه جاده هنگام ساخت آن قرار می گیرد. روی این لایه، آسفالت سطح ریخته می شود و آن را می پوشاند. اما در کنار جاده یک واحد اندازه گیری خارجی به سیم حسگر که از آسفالت بیرون زده است، متصل می‌شود.

همزمان با ایجاد ترک در آسفالت طی ماه ها و سال ها، این ماده منبسط می شود و به سیم حسگر فشار می آورد. این امر تغییری در مقاومت الکتریکی سیم ایجاد و در نهایت واحد اندازه گیری آن را ردیابی می کند. الگوریتم های هوش مصنوعی که با این واحد کار می کنند می توانند میزان آسیب را تعیین و تخمینی از گسترش آن طی زمان ارائه دهند.

این فناوری هم اکنون در یک جاده صنعتی در آلمان تحت آزمایش است.