ردیابی ویتامین B۶ در عرق انسان ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، ویتامین ب ۶ از طیف وسیعی از غذاها جذب می شود و به تقویت عملکرد سیستم ایمنی و فرستنده های عصبی در مغز کمک می کند اما برخی بیماران با شرایط مزمن مانند دیابت ممکن است با غلظت پایین این ویتامین دست و پنجه نرم کنند که همین امر سلامت روحی و عملکرد سلامت فیزیکی بدن افراد را کاهش می دهد و علائم احتمالی آن تحریک‌پذیری، افسردگی، کم‌خونی، بی‌حسی یا گرفتگی عضلات هستند.

هم اکنون تنها روش برای بررسی سطح ویتامین ب ۶ انجام آزمایش خون پرهزینه است، اما گروهی از محققان به رهبری هوانیو در دانشگاه ایالتی پنسیوانیاروشی جدید و غیرتهاجمی ابداع کرده اند که امکان پایش مداوم را حتی در منزل فراهم می‌کند.

محققان یک پلتفرم حسگر روی پوست برای ردیابی ویتامین ب ۶ در مقادیر اندک عرق ابداع کرده اند که دیگر به تست های آزمایشگاهی اتکا ندارد. این حسگر همچنین می تواند گلوکز خون را با دقت بالا بسنجد تا به این ترتیب بیماران مبتلا به دیابت به طور غیر تهاجمی گلوکز و ویتامین ب ۶ را همزمان رصد کنند.

این گروه یک ردیاب به شدت دقیق ب ۶ نانو کامپوزیت های گرافنی تولید شده با لیزر(LIG) ساختند. این فرایند شامل الگوسازی لایه های کربنی نازک اتمی است تا داربست حسگری ساخته شود که می توان اجزای عملکردی دیگری را روی آن ساخت که نشانگرهای مورد نظر را هدف می گیرند.

در این پژوهش از پلیمرهای قالب مولکولی(MIPs) برای هدف گرفتن مقادیر بسیار اندک ویتامین ب ۶ موجود در عرق استفاده شد. MIP ها پلیمرهای مصنوعی با مناطق شناسایی از پیش تعیین شده هستند که از گیرنده های زیستی مانند آنتی بادی ها تقلید می کنند تا با مولکول های هدف پیوند برقرار کنند. هنگامیکه پلیمرهای مذکور در معرض ویتامین ب ۶ قالب‌گیری می‌شوند، پلیمرهای قالب‌دار مولکولی به عنوان یک آنزیم مصنوعی عمل می‌کنند و سپس به طور انتخابی به اهدافی مانند ویتامین ب ۶ و گلوکز در این مورد متصل می‌شود.

از آنجا که ب ۶ در مقادیر اندک عرق نیز قابل ردیابی است محققان باید روش های مختلفی را برای رصد آن با استفاده از آنزیم های مصنوعی یا MIP بررسی می کردند. MIP به کار گرفته شده در پلتفرم آزمایشی به مولکول هدف پیوند می خورد و فرایندی یک به یک با قابلیت گزینش بالا برای مولکول هدف ایجاد می کند.

محققان MIP ها را با پروب‌های اکسایش-کاهش آبی پروس، ماده‌ای که برای تسهیل یا نشان دادن واکنش‌ها و ارسال سیگنال الکتریکی در حضور مولکول‌های خاص استفاده می‌شود، ترکیب کردند. MIP ها و پروب‌های اکسایش-کاهش آبی پروس با هم، زیربنای حسگر تازه توسعه‌یافته را تشکیل می‌دهند که ویتامین ب ۶ را در عرق با تشخیص تغییرات جریان الکتریکی اندازه‌گیری می‌کند. سطح معمول ب ۶ در عرق حدود ۱۰۰ نانومولار است و این حسگر دارای حد تشخیص تنها ۰.۹۳ نانومولار است که کاملاً در محدوده قابل تشخیص قرار دارد.