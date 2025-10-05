به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری همایش بین المللی تبلیغ نوین دین حجت الاسلام حسینی نیشابوری رئیس مرکز بین المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ‌ و ارتباطات اسلامی پیش از ظهر امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه در محل این سازمان برگزار شد.

حسینی نیشابوری در صحبت هایی این همایش را شروع تحقق یک مطالبه از سوی رهبری دانست که در ارتباط با تبلیغ به ۲ نکته اساسی اشاره کردند و بیان داشت: رهبر انقلاب تبلیغ را حائز اهمیت دانست و در حوزه استفاده از فناوری و فضای مجازی فرمودند تبلیغ به شکل سنتی خوب است اما دستگاه های متولی و مبلغین خوب است که از ابزار نوین و فضای مجازی و هوش مصنوعی برای رساندن پیام الهی به مخاطبین در سراسر دنیا استفاده کنند.

وی در این خصوص اظهار داشت: تاسیس قرارگاه تبلیغ بین الملل به جدیت دنبال شد. امروز از عمر این قرارگاه ۲ سال می‌گذرد و جلسات منظمی برگزار می‌شود که یکی از اقدامات ورود به بحث انسجام بخشی تبلیغ نوین است.

وی اشاره کرد: گاهی اوقات تبلیغات به سمت تجاری، اقتصادی و ثروت محوری می رود و وقتی از تبلیغات صحبت می شود منظور فروش کالاهای اقتصادی و سود مالی است. اما در قرآن تبلیغ به معنای دعوت است یعنی کسی که عزیز می شمارید و نسبت به عاقبتش دغدغه دارید را به یک کار ایده یا برنامه خوب دعوت می کنید یا در این مسیر انذار می دهید و از خطری خبر می دهید که این از روی مهربانی و محبت است. آیه ادعو الی سبیل ربک به همین موضوع اشاره دارد.

حسینی نیشابوری استفاده از فناوری های نوین را در تبلیغات و استفاده از هوش مصنوعی برای بهره گیری از داده های تولید شده در قالب تفسیر و شرح و بست معارف دینی از ضرورت های دنیای فناورانه امروز برشمرد و بیان کرد: ما باید تولیدکننده داده ها و استفاده کننده آن باشیم.

رئیس مرکز بین المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ‌ و ارتباطات اسلامی همایش تبلیع نوین را اعلان عزمی برای تحقق بخشیدن فرمایشات رهبری و نیازی که مطالبه می شود دانست و گفت: اولا لازم بود شناسایی کاملی صورت بگیرد لذا بیش از ۷۰ و ۸۰ پیش نشست که ۴۰ پیش نشست آن در کشورهای دیگر و نیز استان ها برگزار می شود تدارک دیده شده است و جریان سازی صورت گرفته تا هرکسی که در حوزه علمی و ترویجی اقدامی انجام داده آثاری که تولید شده را به دبیرخانه ارسال کند.

حسینی نیشابوری با اشاره به قالب های این همایش گفت: مقاله، پادکست، کتاب، چند رسانه ای و هرچیزی در جای خودش که شیوه های نوین در تبلیغ مدرن و الگوهای نظری را تبیین کند می تواند در این راه کمک کننده باشند. افراد دارای صاحب ایده‌های یک خطی نیز با طرح ایده‌های خود می توانند مسیر برنامه ریزی را عوض کنند.

وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال ظرفیت شناسی و تکمیل بانک اطلاعات در شاخه ها و رشته های مختلف هستیم تا مبتنی بر این شناخت برنامه ریزی و شایسته گزینی کنیم از شناسایی استعدادها و ظرفیت ها و قابلیت ها در این فضا خبر داد.

حسینی نیشابوری با اشاره به وجود دانشمندان و پژوهشگران در این حوزه و لزوم شناسایی آنان گفت: جوان نابغه مجید تجن جری که از شهدای اخیر حمله رژیم صهیونیستی است که در هوش مصنوعی جزو چند نفر اول بود. جوان ها و استعدادهای ما در عرصه های فناورانه وظیفه مند و دغدغه مند هستند و ما نیازمند شناسایی هستیم.

وی با اشاره به جایزه ویژه این همایش بیان کرد: جایزه ویژه این همایش به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر ایده برگزیده در حوزه نبوی خواهد بود.

عابدین سیاحت رئیس اداره مطالعات مرکز بین المللی قرآن و تبلیغ نیز در صحبت هایی ضمن اعلام زمان ارسال آثار به این همایش تا ۱۲ دی ماه اظهار داشت: در این همایش مخاطب صرفا مبلغین حوزه علمیه نیستند بلکه کسانی هستند که در حوزه رسانه کار می کنند و یا افرادی ‌که ظرفیت و استعداد نویی دارند. همچنین مفهوم دین به معنای عام گرفته شده تا همه شیوه ها در تبلیع ادیان مختلف که برای ما قابلیت بهره برداری دارد شناسایی کنیم.

مصطفی حسینی چمازکنی رئیس اداره تبلیغ بین الملل مرکز بین المللی قرآن و تبلیغ از آغاز به کار سایت همایش به سه زبان رونمایی شده عربی انگیسی و فارسی خبر داد و گفت: آثار در هشت محور از امروز قابل دریافت است. محورها، اسامی داوران و شورای سیاستگذاری نیز به همراه اطلاعات جامع همایش در سایت وجود دارد.