طلای المپیاد علمی به دانشجومعلم رودانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر،امیرحسین فاضلی دانشجو معلم نخبه اهل شهرستان رودان، موفق شد در سیاُمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور، که معتبرترین رویداد علمی دانشگاهی محسوب میشود، مدال طلای رشته الهیات و معارف اسلامی را کسب کند و افتخاری بزرگ را برای جامعه دانشگاهی استان هرمزگان به ارمغان آورد.
رقابت با نخبگان زیر نظر وزارت علوم
بر اساس این گزارش، سیاُمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور با حضور برترین دانشجویان دانشگاههای سراسر ایران و زیر نظر مستقیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد. فاضلی، دانشآموخته دانشگاه فرهنگیان یزد، پس از پشت سر گذاشتن مراحل چندگانه و رقابت فشرده با نخبگان علمی، توانست عنوان نخست این دوره را به خود اختصاص دهد.
حافظ کل قرآن و رتبه نخست مسابقات ملی
امیرحسین فاضلی علاوه بر این دستاورد مهم علمی، دارای پیشینهای درخشان در عرصههای مذهبی و قرآنی نیز است.
وی حافظ کل قرآن کریم بوده و پیش از این نیز موفق به کسب رتبه نخست مسابقات ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور شده بود.
این درخشش چندجانبه، نشاندهنده ابعاد علمی، آموزشی و دینی این دانشجومعلم است.
نکته قابل توجه درباره موفقیت امیرحسین فاضلی، پرورش او در خانوادهای کاملاً علمی و قرآنی است. برادران دوقلوی بزرگتر او نیز حافظ کل قرآن، دارای مدرک دکتری در رشته الهیات و از اعضای فعال بنیاد ملی نخبگان کشور هستند که نشاندهنده اهمیت علم و معارف در این خانواده است.
المپیاد علمی دانشجویی کشور که سابقهای بیش از سه دهه در زمینه کشف استعدادهای درخشان دارد، هرساله میزبان هزاران دانشجوی مستعد است. برگزیدگان نهایی این المپیاد از امتیازات ویژهای چون حمایت تحصیلی در مقاطع بالاتر و عضویت رسمی در بنیاد ملی نخبگان بهرهمند میشوند که آینده تحصیلی و شغلی آنها را تضمین میکند. این موفقیت، نمادی از ظرفیتهای علمی و فرهنگی شهرستان رودان در سطح ملی به شمار میرود.
نظر شما