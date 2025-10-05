  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

دادستان کیش: برگزارکنندگان قهوه پارتی مختلط در کیش دستگیر شدند

دادستان کیش: برگزارکنندگان قهوه پارتی مختلط در کیش دستگیر شدند

بندرعباس- دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش از تشکیل پرونده قضایی برای برگزار کنندگان قهوه پارتی مختلط در جزیره کیش و بازداشت برگزار کنندگان آن خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر،علی سالمی زاده، دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش از تشکیل پرونده قضایی برای برگزار کنندگان قهوه پارتی مختلط در جزیره کیش و بازداشت برگزار کنندگان آن خبر داد.

دادستان کیش در خصوص جزئیات این خبر اظهار کرد: یکی از کافه های سطح جزیره کیش که سابقه تکرار چنین اقداماتی را داشته اقدام به برگزاری پارتی مختلط در فضای باز جلو یکی از مراکز تجاری جزیره کیش و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی نموده بود.

وی افزود: به محض اطلاع از این اقدام هنجارشکنانه و غیرقانونی، بلافاصله دستورات قضایی جهت برخورد با عوامل دخیل در این موضوع صادر شد و متهمین دستگیر شدند.

سالمی زاده تصریح کرد: در خصوص این موضوع، پرونده قضایی تشکیل شده است و با متخلفین وفق مقررات برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش خاطر نشان کرد: تمامی کافه ها در سطح جزیره کیش باید نسبت به رعایت شئونات اسلامی و قوانین جاری کشور اقدام و از برگزاری چنین اقداماتی خودداری کنند.

این مقام قضایی همچنین تأکید کرد: با مسئولین مربوطه که اقدام به اعطای مجوز برای برگزاری چنین رویداد هایی می‌کنند نیز در صورت عدم نظارت کافی، وفق مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

کد خبر 6612139

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها