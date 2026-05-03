به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی و انقلاب کیش اعلام کرد در پی انتشار یک کلیپ ناهنجار هوش مصنوعی در فضای مجازی، با دستور مقام قضایی پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و شناسایی و برخورد قانونی با عوامل تهیه و انتشار آن در دستور کار قرار گرفته است، پس از بررسی‌ها فنی مشخص شد کلیپ منتشر شده تلفیقی از یک کلیپ اصلی و هوش مصنوعی است.

وی با تأکید بر اینکه تولید و انتشار چنین محتواهایی که با هنجارهای اجتماعی و قوانین کشور مغایرت دارد، با واکنش قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد، افزود: افرادی که در تهیه و بهره‌برداری از این کلیپ نقش داشته‌اند تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

دادستان کیش همچنین از صدور دستور پلمب کافه‌ای که از این کلیپ استفاده تبلیغاتی کرده بود خبر داد و تصریح کرد: برخورد با هرگونه سوءاستفاده تبلیغاتی از محتواهای خلاف ضوابط و هنجارهای عمومی با جدیت دنبال می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد رصد فضای مجازی و برخورد با مصادیق تخلف با هدف صیانت از هنجارهای اجتماعی ادامه خواهد داشت.