به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمهدی حسینی، در خصوص مدیریت منابع مالی در پروژه های شهری، از تهاتر بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان مطالبات متقابل معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران با شرکتهای خدماترسان شهری و احیاء ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه انشعاب برج میلاد خبر داد و گفت: این اقدام در چارچوب مجوز شورای اسلامی شهر تهران در جهت تسریع پروژههای عمرانی و ساماندهی مطالبات مالی انجام شده است.
وی از تهاتر به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر مدیریت منابع مالی در پروژههای شهری یاد و اضافه کرد: این اقدام ضمن کاهش حجم مطالبات و بدهیهای متقابل، موجب تسهیل همکاری میان شهرداری تهران و دستگاههای خدماترسان شده و شرایط را برای اجرای روانتر و سریعتر پروژههای عمرانی در سطح شهر فراهم کرده است.
حسینی در پاسخ به پرسشی در خصوص جزئیات انجام این تهاترات گفت: این تهاترات میان مناطق۴، ۲۲،۲۱،۱۴،۱۲،۹،۶،۵، سازمان فرهنگی و هنری، مترو، با شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران، شرکت فاضلاب تهران و معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران به میزان ۷۵۰ میلیارد تومان شکل گرفته است که این موارد از جمله بزرگترین سهم از مجموع تهاترهای انجام شده را به خود اختصاص می دهد.
وی اظهار امیدواری کرد: با تداوم این رویکرد و توسعه همکاریهای میانبخشی، امکان تأمین مالی و اجرای پروژههای عمرانی با سرعت و کارآمدی بیشتری فراهم شده و از ظرفیتهای قانونی موجود برای ارتقای کیفیت خدمات شهری و توسعه زیرساختهای پایتخت، به بهترین شکل استفاده شود.
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