قصه تسبیحی که سرنوشتش با وقف گره خورد

به گزارش خبرنگار مهر، داستان این کتاب از زبان یک تسبیح روایت میشود؛ تسبیحی که پس از درگذشت صاحب قدیمیاش، بیبی، بندش پاره شده و دانههایش در گوشهای از خانه پراکنده میشوند. با ورود نوه بیبی، گلبانو، تسبیح دوباره نخ میشود و زندگی تازهای پیدا میکند.
در ادامه داستان، تسبیح در جریان سفری از کیف گلبانو میافتد و سرنوشتش تغییر میکند. فردی که آن را پیدا میکند، تصمیم میگیرد تسبیح را به مسجد مقدس جمکران وقف کند؛ تصمیمی که باعث میشود این شیء به جای ماندن در گوشهای از خانه، در دست زائران قرار بگیرد و به بخشی از یک کار ماندگار تبدیل شود.
بهبهانی در این اثر با جانبخشی به اشیایی مانند تسبیح و فرش خانه، تلاش کرده است مفاهیمی همچون دلتنگی، خاطره، بخشش و وقف را برای کودک ملموس کند. تصویرگری کتاب نیز بر عهده نیره مهری بوده و فضای سنتی خانه بیبی و فضای معنوی مسجد را به تصویر کشیده است.
«صد دانه یاقوت» برای کودکان بالای ۹ سال منتشر شده و میتواند برای والدین و مربیان نیز ابزاری داستانی برای آشنایی کودکان با مفاهیمی همچون وقف، کار خیر و بخشش باشد.
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