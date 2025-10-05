شرایط انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور گروه علوم پزشکی اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحیه آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به داخل کشور با شروع به تحصیل اول ژانویه ۲۰۱۹ را منتشر کرد.

در این اصلاحیه آمده است: پیرو ابلاغیه شماره ۵٠٠/۶۵٠٧ د مورخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور با شروع به تحصیل از اول ژانویه (۲۰۱۹) به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل کشور و دانشگاه آزاد اسلامی مصوب هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۳ مرداد ۱۴۰۱، بدینوسیله مصوبه نود و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ در خصوص بر طرف کردن برخی از ابهامات موجود در رشته حدواسط Life science جهت اجرا ابلاغ می شود:

در راستای اجرای «سیاست ها و ضوابط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی دندانپزشکی و داروسازی از دانشگاه های خارج کشور به دانشگاه های داخل» مصوب جلسه ۱۶۶ مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصلاحات آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی خارج از کشور (با شروع تحصیل از اول ژانویه ۲۰۱۹) به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی داخل کشور و دانشگاه آزاد اسلامی مصوب جلسه ۸۴ مورخ ۳ مرداد ۱۴۰۱ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به شرح ذیل در نود و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ مورد تصویب قرار گرفت:

ماده ۸ شرایط اختصاصی مقطع دکتری عمومی (پزشکی دندانپزشکی و داروسازی)

بند ۲-۲-۵-۸- بدین شرح اصلاح شد:

جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته رشته های حدواسط با اخذ معرفی نامه با اعتبار دو ساله از مرکز خدمات آموزشی اقدام کنند. این گروه پس از گذراندن ۷۶ واحد در یکی از رشته های حد واسط، می توانند در آزمون جامع علوم پایه رشته های پزشکی و دندانپزشکی دانشجویان داخل کشور و آزمون جامع علوم پایه رشته داروسازی ویژه این گروه از دانشجویان شرکت کنند و در صورت کسب نمره قبولی، در مقطع دکتری عمومی رشته های پزشکی دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه های داخل کشور در همان رشته خارج از کشور خود با معرفی نامه مرکز خدمات آموزشی ادامه تحصیل دهند اعتبار این معرفی نامه حداکثر ۲ ساله خواهد بود و اخذ پذیرش در هر دو مرحله بر عهده متقاضی است.

بدیهی است پذیرش متقاضی در رشته حد واسط الزامی برای دانشگاه محل تحصیل جهت پذیرش در مقطع دکتری عمومی رشته های فوق الذکر (بعد از قبولی در آزمون جامع علوم پایه) ایجاد نمی کند.

تبصره ۱ بدین شرح اصلاح شد:

دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های حدواسط در صورت اتمام ۷۶ واحد و عدم قبولی در سه نوبت آزمون جامع علوم پایه می توانند در مقطع کارشناسی رشته حد واسطی که تحصیل کرده اند ادامه تحصیل داده و دانش آموخته شوند.

تبصره ۲ بدین شرح اصلاح شد:

رشته های حدواسط علاوه بر Life Science تمامی رشته های علوم پزشکی در مقطع کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی هستند.

تبصره ۳ بدین شرح اضافه شد:

دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های حدواسط در صورت اتمام ۷۶ واحد درسی و قبولی در آزمون جامع علوم پایه داخل کشور جهت ادامه تحصیل در همان رشته تحصیلی خارج از کشور خود در دانشگاه های داخل کشور امکان تطبیق دروس عمومی پایه و تخصصی که در رشته اصلی در خارج از کشور گذرانده و دروس عمومی و پایه که در مقطع کارشناسی رشته حدواسط و یا سایر رشته ها در داخل کشور گذرانده اند را مطابق مفاد آیین نامه های آموزشی خواهند داشت.

این مصوبه از سوی دکتر سیدجلیل حسینی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل کشور و دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده است.