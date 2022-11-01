ضوابط انتقال دانشجویان ایرانی گروه علوم پزشکی به دانشگاه های داخل

به گزارش خبرنگار مهر، مصوبه سیاست‌ها و ضوابط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج کشور به دانشگاه‌های داخل مصوب جلسه ۱۶۶ مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ابلاغ شد.

مصوبه «سیاست ‌ ها و ضوابط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج کشور به دانشگاه‌های داخل» که در جلسه ۱۶۶ مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، با استناد به مواد ۵ و ۶ مصوبه جلسه ۷۰۰ مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۰ شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود:

۱‏‏ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مورد تأیید برای تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور را تهیه کند و در سامانه معاونت آموزشی قرار دهد. انتقال به داخل کشور صرفاً برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی امکان‌پذیر است.

تبصره ۱‏ـ تصمیم‌گیری درخصوص فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران که کشور محل خدمت والدین، فاقد دانشگاه مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، بر عهده شورای انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور آن وزارتخانه است.

تبصره ۲‏ـ فهرست دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مورد تأیید برای تحصیل در رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور، هر سه سال یکبار، قابل بازبینی و تغییر است و تغییرات یک سال پس از انتشار ملاک عمل قرار می گیرد و تا یک سال پس از انتشار فهرست جدید، پذیرش طبق لیست مسبوق مورد تأیید و اقدام است.

۲‏ـ انتقال دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور که پس از اول ژانویه ۲۰۱۹ وارد دانشگاه شده‌اند، با گذارندن ۷۲ واحد درسی مرتبط و از طریق شرکت و قبولی در آزمون ارزیابی صلاحیت علمی صورت می‌پذیرد.

۳‏‏ـ تعیین شروع به تحصیل افراد در خارج از کشور با در نظر گرفتن همه معیارهای ذیل صورت می گیرد:

۱) تاریخ ویزا یا اقامت معتبر

۲) خروج از کشور و حضور در کشور محل تحصیل بر اساس مستندات گذرنامه

۳) گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر زمان شروع برگزاری کلاس‌های درسی

۴‏‏ـ آزمون ارزیابی صلاحیت علمی توسط مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی به صورت سالانه برگزار می‌شود. حد نصاب قبولی ۶۰ درصد نمره کل آزمون خواهد بود و ظرفیت پذیرش توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی تعیین می شود.

۵ ‏‏ ـ متقاضیانی که حد نصاب قبولی ۶۰ درصد نمره کل آزمون را کسب کرده‌اند، بر اساس نمره و ظرفیت‌های تعیین شده، امکان تحصیل در مقاطع دکتری عمومی یا کارشناسی پیوسته رشته‌های علوم پزشکی به شرح ذیل را خواهند داشت:

۱) حداکثر ۲ درصد از تعداد شرکت کنندگان در آزمون ارزیابی علمی هر سال، بر اساس بالاترین نمره، می‌توانند در مقطع دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، ‌دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های داخل کشور در رشته محل‌های تعیین شده توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی ادامه تحصیل دهند.

۲) سایر متقاضیانی که حدنصاب قبولی ۶۰ درصد نمره کل آزمون را کسب کرده‌اند، لیکن جزو مشمولین بند نخست نشده‌اند می‌توانند:

الف‏ ـ جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته رشته‌های علوم پزشکی موجود، در رشته‌محل‌های تعیین شده توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی انتخاب رشته کنند.

تبصره‏ ـ این افراد پس از دانش آموخته شدن در مقطع کارشناسی پیوسته، همانند سایر دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی داخل کشور، از طریق شرکت در آزمون های ورودی مربوطه، امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و یا مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی (Ph.D) متناسب با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی را خواهند داشت.

ب‏ ـ جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته رشته حد واسط علوم سلامت در رشته‌محل‌های تعیین شده توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدام کنند. این گروه پس از گذراندن ۷۶ واحد در این رشته می توانند در آزمون علوم پایه شرکت کنند و در صورت کسب نمره قبولی در این آزمون، در مقطع دکتری عمومی رشته های پزشکی، ‌دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های داخل کشور در رشته محل های تعیین شده توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی ادامه تحصیل دهند.

تبصره ۱‏ـ حداکثر تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون علوم پایه برای متقاضیان مذکور ‌سه نوبت خواهد بود.

تبصره ۲‏ـ متقاضیانی که در این آزمون نمره قبولی را کسب نکرده‌اند، می توانند در مقطع کارشناسی پیوسته رشته حد واسط علوم سلامت با گرایش پرستاری، بهداشت عمومی و سایر گرایش‌های علوم پزشکی ادامه تحصیل دهند.

تبصره۳‏ـ معاونت آموزشی وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی برای این منظور، نسبت به ایجاد رشته حد واسط علوم سلامت در مقطع کارشناسی با گرایش‌های مختلف و نیز صدور مجوز پذیرش دانشجوی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از مقطع کارشناسی اقدام خواهد کرد.

۶ ‏‏ ـ دانشجویان انتقالی مشمول این مصوبه ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی بر اساس مصوبات هیئت امنای دانشگاه مقصد هستند.

تبصره‏ ـ میزان شهریه با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی ارائه‌شده و نیز با در نظر گرفتن سرانه سالانه مورد نیاز برای تربیت دانشجو که از سوی سازمان برنامه‌ و بودجه کشور اعلام می‌گردد، توسط هیئت امنای دانشگاه مقصد تعیین می‌شود.

۷‏‏ـ مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی موظف است به صورت سالیانه گزارشی از اجرای این مصوبه را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه کند.

۸‏‏ ـ این سیاستها به مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست. تصمیم گیری در خصوص تداوم یا تغییر این سیاست‌ها بر عهده شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور خواهد بود.